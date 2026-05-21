El TEDH rechaza una demanda por unos solares en Madrid expropiados para construir vivienda

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París, 21 may (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo rechazó este jueves la demanda contra España de una mujer que reclamaba que le fueran restituidos unos solares en Madrid expropiados a sus padres con el argumento de que su uso final no fue construir vivienda, como era el motivo inicial, sino otros equipamientos.

Los jueces europeos declararon inadmisible esa demanda de Manuela Nogales de la Morena, que ya había sido objeto de un recurso de amparo infructuoso ante el Tribunal Constitucional, y lo justificaron señalando que se mantuvo el objetivo de la expropiación ya que los terrenos se habían destinado a usos urbanos, que incluyen parques, zonas deportivas y otras instalaciones de apoyo a las áreas residenciales.

Es el mismo tipo de argumentos que utilizaron las jurisdicciones españolas a las que había recurrido Nogales de la Morena y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) los confirma insistiendo en que hay una jurisprudencia consolidada sobre esa cuestión.

En definitiva, aunque específicamente no se hayan levantado viviendas en las parcelas de los padres de la demandante, se han transformado de conformidad con el decreto de urbanización y se les dio un fin público.

Nogales de la Morena pretendía que le fueran restituidos esos suelos, ubicados en Tres Cantos y expropiados a comienzos de los años 1970 a sus progenitores -que fueron indemnizados y no contestaron la decisión ante los tribunales-, porque allí, en los 149.572 metros cuadrados de su propiedad, no se construyeron las 11.210 viviendas que aparecían en el proyecto inicial, después de sucesivos cambios en los planes urbanísticos. EFE

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