El Terminal Portuario de Guayaquil busca ser en 2026 el puerto más seguro del Pacífico sur

Guayaquil (Ecuador), 20 ene (EFE).- El Terminal Portuario de Guayaquil (TPG), que mueve más del 30 % de la carga de Ecuador, busca ser en 2026 «el puerto más seguro del Pacífico sur», contrarrestando la amenaza de los grupos criminales vinculados al narcotráfico, que buscan introducir en los cargamentos cada vez más droga que vaya hacia Europa y Estados Unidos.

«Seguiremos invirtiendo en escáneres y en inteligencia artificial para la protección de riesgos y la certificación de nuestros procesos. Queremos ser el puerto más seguro del Pacífico sur», señaló este martes el gerente de TPG, Luisenrique Navas, durante el informe de gestión y competitividad 2026.

«A lo largo de este año esperamos anunciar varias iniciativas en las que todavía se está trabajando, pero que estamos seguros de que nos ayudarán a generar una gran ventaja en cuanto a la seguridad de la carga que manejamos en nuestro terminal», agregó el directivo.

Esas inversiones estarán dentro de los más de 50 millones de dólares que TPG, uno de los principales puertos privados de Ecuador, prevé realizar en 2026 para cumplir el objetivo de extremar las medidas de seguridad, y también otros relacionados con la mejora en infraestructura con miras al 2030, año en el que la terminal quiere poder recibir buques de 400 metros de eslora.

Navas también señaló que están trabajando de la mano con las Fuerzas Armadas y la Policía, «brindándoles toda la información y herramientas necesarias» para que ellos puedan «hacer su trabajo de mejor forma».

Al tiempo que se han involucrado en iniciativas y proyectos de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos para disminuir los puntos ciegos por los que las bandas intentan introducir la droga.

Actividad portuaria

En 2025, TPG movilizó 764.439 contenedores de 20 pies, una disminución de entre un 2,5 % y 3 % del volumen de 2024, aseguró Navas, quien añadió que para 2026 prevén recuperar ese porcentaje. El puerto también atendió a 304 naves.

En este año, TPG también trabajará en automatizar más procesos para «ganar eficiencia y seguridad en las operaciones» y se convertirá en «el primer puerto en el país en contar con una flota de camiones 100 % eléctricos», al incorporar más de 35, con el objetivo de reducir la huella de carbono e ir hacia operaciones logísticas más sostenibles.

A la presentación del informe de gestión del puerto también acudió el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien señaló que el Gobierno busca enfocar sus inversiones en mejorar la logística portuaria, por lo que están priorizando obras que conecten mejor a Guayaquil con el resto del país, ya que las terminales de la ciudad concentran el 85 % de la carga nacional.

Con respecto a la seguridad, Luque indicó que desde el segundo semestre de este año se implementará la ‘tercera placa’, un sistema de control con «tecnología RFID que puede ser leída en varios sectores, incluyendo el ingresos a puertos, zonas fronterizas y en la red vial estatal».

«Se está trabajando mancomunadamente con otros sectores del Gobierno para poder atacar el problema» del narcotráfico, concluyó. EFE

