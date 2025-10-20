El tiempo de espera en Canadá para obtener la residencia permanente puede llegar a 50 años

Toronto (Canadá), 20 oct (EFE).- Algunos candidatos a obtener la residencia permanente en Canadá están siendo notificados de que la resolución de sus casos se puede dilatar hasta 50 años, según denunciaron este lunes medios canadienses.

La radiotelevisión pública canadiense, CBC, señaló que familias que han solicitado la residencia permanente por causas humanitarias y de compasión se enfrentan a tiempos de espera de 12 a 600 meses, de acuerdo a las nuevas normas del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía.

Para otros inmigrantes, los tiempos de espera también son de años: para los que llegan al país como cuidadores, el procesamiento de su solicitud se puede alargar 108 meses (nueve años) mientras que en el sector agroalimentario la cifra es de hasta 228 meses (19 años).

La web del Gobierno canadiense que señala el tiempo de espera indica que, a fecha de hoy, las personas que solicitaron la residencia permanente por razones humanitarias en septiembre tendrán resueltos sus casos en «más de 10 años» y que actualmente hay 49.400 personas están esperando recibir su decisión.

Estos tiempos de espera han causado alarma entre los expertos, y varios abogados migratorios declararon a CBC que sus clientes están aterrorizados de quedarse en el limbo durante años.

Algunos especulan que, si no es un error, puede ser una estratagema para limitar la llegada de inmigrantes al país.

Desde hace más de un año, el Gobierno canadiense ha cambiado de forma radical su política migratoria tras declarar que el país no podía absorber los niveles de inmigración que las autoridades canadienses habían establecido, lo que estaba causando problemas económicos.

En 2015, Canadá recibió 300.000 inmigrantes. En 2022 el cupo ascendió a 431.645, en 2023 se situó en 465.000 y en 2024 alcanzó los 485.000. Para 2025, el Gobierno había establecido un cupo de 500.000 personas, cifra que estaba programada mantener durante varios años.

A estas cifras se suman los estudiantes internacionales (en 2023 fueron 682.889) y los trabajadores temporales extranjeros (cerca de un millón en 2023).

Pero a finales de 2024, ante un creciente descontento popular, las autoridades anunciaron que reducirían hasta un 27 % el número de inmigrantes que el país aceptaría en los próximos tres años.

El plan dado a conocer por el Ministerio de Inmigración de Canadá señaló que el número de residentes permanentes que se aceptarán en 2025 caerá un 21 %, a 395.000, con respecto a los 500.000 inicialmente aprobados en 2023.

En 2026 la cifra se reducirá a 380.000 y en 2027 volverá a caer a 365.000, un 27 % menos de lo que había sido anunciado. EFE

