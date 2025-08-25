El tifón Kajiki azota Vietnam y provoca el desalojo de decenas de miles de personas

El tifón Kajiki llegó este lunes a Vietnam, azotando al país con ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora y provocando el desalojo de decenas de miles de residentes de la costa del golfo de Tonkin.

Kajiki, el quinto tifón que golpea a Vietnam este año, provocó olas de 9,5 metros antes de entrar a tierra a las 15H00 locales (08H00 GMT) entre las provincias de Nghe An y Ha Tinh, en la costa central del país.

Casi 30.000 residentes del borde costero fueron desalojados de la región y 16.000 militares fueron movilizados para atender la emergencia.

El ciclón también provocó el cierre de dos aeropuertos locales y la cancelación de 35 vuelos.

La ciudad costera de Vinh amaneció bajo un diluvio el lunes, con la mayoría de sus comercios cerrados y resguardados con bolsas de arena.

«Nunca había escuchado de un tifón de esta gran escala llegando a nuestra ciudad», comentó Le Manh Tung, de 66 años, en un gimnasio de Vinh donde había familias evacuadas.

«Estoy un poco asustado pero tenemos que aceptarlo, no podemos hacer nada», declaró a AFP.

Kajiki tocó tierra con vientos de entre 118 y 133 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Pronósticos Hidro Meteorológicos de Vietnam.

«La lluvia continuará hoy y mañana y con esa enorme cantidad de precipitaciones los riesgos de inundaciones y crecidas repentinas en los ríos son muy altos», dijo el director del centro, Mai Van Khiem.

Mientras tanto, en la isla de Hainan, ubicada en el golfo y al sur de China, unos 20.000 residentes fueron evacuados de sus residencias.

Más de 100 personas han muerto o permanecen desaparecidas este año por desastres naturales en Vietnam, según el gobierno.

Las pérdidas económicas por estos desastres se calculan en más de 21 millones de dólares.

Los científicos afirman que el cambio climático causado por los humanos hace que los fenómenos climáticos se vuelvan más intensos e impredecibles, lo cual hace que las inundaciones y tormentas sean más destructivas, sobre todo en los trópicos.

