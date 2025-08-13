El tifón Podul toca tierra en el este de Taiwán como un huracán de categoría 2

Taipéi, 13 ago (EFE).- El tifón Podul tocó tierra este miércoles en el condado de Taitung, en la costa este de Taiwán, con vientos sostenidos de más de 150 kilómetros por hora (km/h), equivalentes a un huracán de categoría 2 según la Escala de Saffir-Simpson, informó la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.

La tormenta irrumpió cerca del municipio de Taimali en torno al mediodía, con vientos máximos sostenidos de 154,8 km/h en su centro y ráfagas de hasta 190,8 km/h, según las últimas observaciones de la CWA.

Con un radio de unos 180 kilómetros, el sistema avanzaba hacia el oeste-noroeste a 36 km/h a las 13:15 hora local (05:15 GMT) y, según las estimaciones del organismo, continuará su recorrido por el estrecho de Taiwán rumbo a la provincia suroriental china de Fujian.

La CWA decretó la alerta marítima y terrestre por tifón para la mayor parte del territorio insular, con excepción de las regiones septentrionales de Keelung, Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Hsinchu, Yilan y el archipiélago periférico de Matsu, y también emitió avisos por «lluvias torrenciales» en las zonas montañosas de Kaohsiung, Pingtung, Taitung y Hualien.

Doce condados y ciudades suspendieron total o parcialmente las clases y actividades laborales este miércoles ante el avance de la tormenta, aunque en Taipéi, sede de los mercados financieros, la situación era de normalidad.

El tifón obligó a cancelar centenares de vuelos domésticos y viajes en ferry, ralentizó los servicios de tren de alta velocidad en la densamente poblada costa oeste y motivó la evacuación preventiva de más de 2.600 residentes en las ciudades sureñas de Kaohsiung y Tainan.

Según la CWA, Podul adquirió la categoría de tifón el lunes por la noche, cuando se encontraba unos 1.000 kilómetros al este del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán.

La llegada de la tormenta se produce tras un mes de julio en el que Taiwán fue azotado por el tifón Danas, que causó dos muertos y más de 500 heridos, y por más de una semana de lluvias torrenciales que dejaron al menos cinco fallecidos, 78 heridos y pérdidas millonarias en el sector agrícola local. EFE

