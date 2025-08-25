El Tigres UANL de Jenni Hermoso visita al Querétaro en busca de mantener su buen paso

3 minutos

Querétaro (México), 25 ago (EFE).- El Tigres UANL de la campeona mundial española Jenni Hermoso visitará este martes al Querétaro con la meta de sumar tres puntos y mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones del Apertura del fútbol femenino de México.

Con cinco victorias, un empate, una derrota y 16 puntos, las ‘Amazonas’ del entrenador español Pedro Martínez ocupan el tercer lugar de la clasificación, con cinco unidades menos que el líder América y un punto menos que el Toluca.

Tigres viene de una derrota en su estadio, 2-3 con el campeón Pachuca y ahora, en la octava jornada del campeonato, saldrá a recuperar su buen paso ante el humilde Querétaro, ocupante del decimoquinto lugar.

Será el primer partido de las regias sin la centrocampista Jacqueline Ovalle, la jugadora más talentosa de la liga, que emigró al Orlando Pride con un contrato millonario.

Sin ella, Tigres saldrá a demostrar que no depende de una figura y puede salir adelante con un ataque liderado por Hermoso, la sudafricana Thembi Kgatlana, la brasileña Jheniffer Cordinali y María Sánchez.

Querétaro suma tres empates y cuatro derrotas, en entre ellas un humillante 11-0 ante el América el pasado 3 de agosto, aunque nueve días después el equipo levantó su ánimo con un inesperado empate 2-2 con el Pachuca.

Las ‘Amazonas’ salen como amplias favoritas, siempre y cuando no subestimen al rival que después de igualar con el monarca de liga, saldrá a lucir bien ante Tigres, el mejor equipo en la historia de la liga, con seis títulos.

Este martes el Toluca de la mundialista francesa Eugenie Le Sommer visitará a Cruz Azul en un partido de expectativas en el que las Diablas buscarán tres puntos para conservar el segundo lugar.

El encuentro promete un buen duelo de goleadores entre Le Sommer, con cinco tantos; y la estadounidense Aerial Chavarin, líder del cuadro azul, con siete dianas.

También este martes, el Pachuca recibirá al Atlas y el Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde, visitará al Guadalajara.

Las Tuzas, quinto lugar, tienen en duda a la goleadora Charlyn Corral, operada en fin de semana de una herida en la cara. Está fuera de peligro, pero parece difícil que le de tiempo regresar a la cancha para el partido.

Monterrey, situado en el cuarto lugar, tratará de estabilizar su paso para confirmarse como uno de los favoritos, ante un Guadalajara necesitado de puntos porque es séptimo de la clasificación.

El jueves el América saldrá mantener su paso perfecto con todo a favor, en estadio ante el Santos Laguna, decimocuarto de la tabla de posiciones.

Con 28 goles a favor y tres en contra, las Águilas del entrenador español Angel Villacampa son el cuadro de mejor ataque y el de la defensa más segura.

Monserrat Saldívar, con siete goles; Kiana Palacios, con seis; y Scarlett Camberos se unirán a las españolas Bruna Vilamala e Irene Guerrero para tratar de extender la racha del cuadro azulcrema, el mejor, por mucho, en lo que va del torneo.EFE

gb/ism