The Swiss voice in the world since 1935

El Tijuana del ‘loco’ Abreu vence al líder Pachuca y le estropea el paso perfecto

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pachuca (México), 16 ago (EFE).- Los Xolos de Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián ‘loco’ Abreu derrotaron este sábado por 0-2 al líder, Pachuca, para estropearle el paso perfecto en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En la quinta jornada del campeonato, Gilberto Mora y Kevin Castañeda le dieron el triunfo a los Xolos en el estadio de su rival, en un duelo en el que el cuadro del estratega Jaime Lozano careció de puntería, sobre todo después del minuto 67 cuando jugó con un hombre de más en la cancha por la expulsión del argentino Domingo Blanco.

Mora convirtió de cabeza en el minuto 33 a pase de Ramiro Árciga y Kevin Castañeda lo hizo de derecha en el 45+1.

En la segunda parte los Tuzos dominaron ante un rival ordenado que rebotó varios disparos; cuando el equipo local superó a la zaga apareció el guardameta José Antonio Rodríguez y salvó por lo menos tres veces al Tijuana.

La derrota dejó a Pachuca con cuatro triunfos, una derrota y 12 puntos, uno más que Cruz Azul y América, vencedores en sus respectivos duelos.

El argentino Gabriel Fernández anotó un gol en el minuto 82, a pase de Angel Sepúlveda para romper un empate 2-2 en un duelo en el que los celestes jugaron durante 50 minutos con un hombre de más por la expulsión en el 40 del argentino Ramiro Sordo.

Carlos Rodríguez, el uruguayo Ignacio Rivero y Gabriel Fernández le dieron la victoria a Cruz Azul, mientras que por Santos descontaron el chileno Bruno Barticciotto y el colombiano Cristian Dájome.

El buen paso de los equipos visitantes, que llevan cinco triunfos de seis posibles en la jornada, lo confirmó el América al superar por 1-3 al Tigres UANl con dos goles de Erick Sánchez y un autogol del portero Nahuel Guzmán. Por Tigres anotó el argentino Juan Brunetta.

Un par de horas antes el Juárez FC aventajó por 1-2 a Guadalajara con goles del colombiano Oscar Estupiñán y de Jairo Torres.

La jornada comenzó el viernes cuando el León derrotó por 0-1 al Necaxa y San Luis, por 0-2 al Puebla.

El panameño Ismael Díaz convirtió un gol para darle al León del entrenador argentino Eduardo Berizzo una victoria que lo subió al décimo lugar.

San Luis ascendió al noveno escaño con dos goles del italiano de origen brasileño Joao Pedro.

Este sábado el campeón Toluca recibe a los Pumas UNAM y el domingo el Atlas visitará al Querétaro, mientras que el Mazatlán hará lo propio ante los Rayados de Monterrey del español Sergio Ramos. EFE

gb/gbf

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR