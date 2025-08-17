El Tijuana del ‘loco’ Abreu vence al líder Pachuca y le estropea el paso perfecto

Pachuca (México), 16 ago (EFE).- Los Xolos de Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián ‘loco’ Abreu derrotaron este sábado por 0-2 al líder, Pachuca, para estropearle el paso perfecto en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En la quinta jornada del campeonato, Gilberto Mora y Kevin Castañeda le dieron el triunfo a los Xolos en el estadio de su rival, en un duelo en el que el cuadro del estratega Jaime Lozano careció de puntería, sobre todo después del minuto 67 cuando jugó con un hombre de más en la cancha por la expulsión del argentino Domingo Blanco.

Mora convirtió de cabeza en el minuto 33 a pase de Ramiro Árciga y Kevin Castañeda lo hizo de derecha en el 45+1.

En la segunda parte los Tuzos dominaron ante un rival ordenado que rebotó varios disparos; cuando el equipo local superó a la zaga apareció el guardameta José Antonio Rodríguez y salvó por lo menos tres veces al Tijuana.

La derrota dejó a Pachuca con cuatro triunfos, una derrota y 12 puntos, uno más que Cruz Azul y América, vencedores en sus respectivos duelos.

El argentino Gabriel Fernández anotó un gol en el minuto 82, a pase de Angel Sepúlveda para romper un empate 2-2 en un duelo en el que los celestes jugaron durante 50 minutos con un hombre de más por la expulsión en el 40 del argentino Ramiro Sordo.

Carlos Rodríguez, el uruguayo Ignacio Rivero y Gabriel Fernández le dieron la victoria a Cruz Azul, mientras que por Santos descontaron el chileno Bruno Barticciotto y el colombiano Cristian Dájome.

El buen paso de los equipos visitantes, que llevan cinco triunfos de seis posibles en la jornada, lo confirmó el América al superar por 1-3 al Tigres UANl con dos goles de Erick Sánchez y un autogol del portero Nahuel Guzmán. Por Tigres anotó el argentino Juan Brunetta.

Un par de horas antes el Juárez FC aventajó por 1-2 a Guadalajara con goles del colombiano Oscar Estupiñán y de Jairo Torres.

La jornada comenzó el viernes cuando el León derrotó por 0-1 al Necaxa y San Luis, por 0-2 al Puebla.

El panameño Ismael Díaz convirtió un gol para darle al León del entrenador argentino Eduardo Berizzo una victoria que lo subió al décimo lugar.

San Luis ascendió al noveno escaño con dos goles del italiano de origen brasileño Joao Pedro.

Este sábado el campeón Toluca recibe a los Pumas UNAM y el domingo el Atlas visitará al Querétaro, mientras que el Mazatlán hará lo propio ante los Rayados de Monterrey del español Sergio Ramos. EFE

