El tiro y el remo abren los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Asunción, 9 ago (EFE).- Con las competiciones clasificatorias de tiro y remo se alzó este sábado el telón de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 en Paraguay, que en unas horas más inaugurará oficialmente la segunda edición de esta cita, que reúne a más de 4.000 atletas de 41 países.

Las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en la ciudad de Luque, vecina a la capital del país, Asunción, albergaron desde primeras horas las pruebas de skeet de tiro al plato femenino y masculino.

Al término de la primera jornada, el chileno Raimundo Roche quedó al frente, después de tres rondas, con 72 puntos, seguido por el estadounidense Aidin Burns (68), el también chileno Rodrigo Moyano (64), el panameño Patrick Taylor (63), el también estadounidense Westley Kiter (60), el guatemalteco Nicolás Vera (54), el cubano Miguel Alejandro Hernández (52) y el guatemalteco Lucas Destarac (51).

La mañana fría de invierno en el Cono Sur sirvió igualmente de marco para la clasificación femenina en el polígono de tiro, que lideró la guatemalteca Emiliy Padilla (70), escoltada por la argentina Mara Kucharski (64) y la estadounidense Gracelynn Hensley (62).

La también guatemalteca María Isabel Soto quedó cuarta, al sumar 56 puntos, por encima de Alishia Layne (52); Dayanis Montero, de Cuba (39); y las mexicanas Andrea Saavedra y Daniela Nava, 38 y 36 puntos.

Paraguaya, a la final

Pero sin duda la atracción de la jornada fue la apertura de las competencias de remo, en la bahía de Asunción, con la anfitriona Nicole Martínez, medallista de oro en la primera edición de los Panamericanos celebrados en 2021 en Colombia.

Martínez encabezó con un tiempo de 8:15.89 la serie 1 en las pruebas «un par de remos cortos femenino», lo que le permitió avanzar a la final A.

Le siguieron la chilena Felipa Rosas (8:21.56), quien también pasó a la final A, y la uruguaya Cloe Callorda (8:25.45).

El Comité Olímpico Paraguayo celebró en X el logro de Martínez, al indicar que «clasificó con gran autoridad a la FINAL A por las MEDALLAS!».

«¡VAMOS CON TODO, NICOLE!», publicó el COP.

En la serie 2 de remos cortos femenino consiguieron igualmente su pase a la final A la mexicana Ximena Castellanos, con un tiempo de 8:33.90, y la peruana Luciana Zegarra.

En el repechaje femenino lograron avanzar al final A Callorda y Julia dos Santos, de Brasil, mientras que la argentina Elena Cerrudo, la guatemalteca Lesli González y la cubana Ana Jiménez pasaron a la final B.

La competencia de doble par de remos cortos masculino dio el pase a la final, por la serie 1, a la dupla argentina conformada por Juan Jijón y Máximo Pacheco (6:51.08) y a los brasileños Joao Batista y Daniel Passold (6:55.39), por la serie 2.

En el repechaje clasificaron a la final A los cubanos Leduar Suárez y Roberto Paz (6:46.23), los chilenos Martín Arcos y Benito Rojas (6:47.82), los mexicanos José Navarro y Roberto Ahumada (6:48.03) y los canadienses Kyland Mels y Oliver Baker (6:50.59).

La ceremonia de inauguración oficial de los Panamericanos Junior, que se celebrarán hasta el próximo 23 de agosto, tendrá lugar en la noche de este sábado en el histórico estadio de fútbol Defensores del Chaco, de Asunción.

Las competiciones tendrán como sede, además de la capital paraguaya, las ciudades de Luque, Encarnación (sur) e Ypacaraí (centro). EFE

lb/laa/sab

(foto)

