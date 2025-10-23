El Tour confía en que las protestas contra Israel de la Vuelta no se repitan en Barcelona

París, 23 oct (EFE).- Los organizadores del Tour de Francia, que en 2026 se lanzará de Barcelona, no creen que las protestas contra Israel que afectaron a la pasada Vuelta a España se repitan en la Ciudad Condal, por la mejora de la situación en Oriente Medio y por la salida del patrocinador del equipo Israel.

«La situación ha cambiado desde la Vuelta, es algo que no depende de nosotros, pero hay una desescalada, los rehenes han sido liberados y hay un plan de paz. Las cosas van por buen camino», dijo este jueves a EFE el director del Tour, Christian Prudhomme, durante la presentación del recorrido del año próximo de la ronda gala.

A ello se suma que el equipo Israel, que concentró la mayor parte de las protestas durante la pasada Vuelta, «va a cambiar de nombre, de estructura y de nacionalidad, con una retirada de su propietario millonario», agregó.

«No tengo temor sobre lo que nos dicen las autoridades de Barcelona y de Cataluña, que confían en hacer el mejor ‘Grand Depart’ de la historia del Tour, que es lo que les anima ahora de cara a julio próximo», completó.

Prudhomme destacó el buen comportamiento de los organizadores de la Vuelta durante esas protestas, cuando «vivieron dos semanas en cierta manera prisioneros de una situación que no dependía de ellos».

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que durante la Vuelta aseguró que no toleraría a un equipo israelí durante el ‘Grand Depart’ del Tour de 2026, también se mostró confiado en que el ambiente festivo primará sobre la reivindicación.

«Nosotros tenemos un gran compromiso con la defensa de los derechos humanos», señaló el regidor, que recordó que el pleno del Ayuntamiento aprobó una resolución rechazando la participación de equipos israelíes en el Tour, similar a la adoptada por el Parlament de Cataluña, «que se van a respetar».

Pero recordó que ninguno de ellos aparece ahora en la lista de salida de la carrera y lo calificó de «una buena noticia».

«Es suficiente claro que no participe nadie bajo bandera o nombre de este país y con eso tenemos todas las garantías», insistió.

Collboni señaló que no han hablado de este asunto con los organizadores del Tour, pero consideró que sus «manifestaciones públicas sobre el tema han sido suficientemente contundentes y claras y han llegado a quien tenían que llegar».

«Nosotros tenemos una posición a nivel internacional de hacer presión sobre el actual Gobierno de Israel, que está haciendo un genocidio en la Franja de Gaza», agregó.

En el mismo sentido se pronunció el conseller de Deportes de la Generalitat de Cataluña, Berni Álvarez, que también asistió a la presentación del Tour en París.

«Abogamos por la no participación de equipos israelíes. Y eso ya no pasa, por lo tanto, ahora nos centramos en la parte deportiva y todo lo que va asociado», dijo. EFE

