El turismo cubano se queda a 25 puntos porcentuales del objetivo gubernamental para 2025

2 minutos

La Habana, 18 dic (EFE).- El Gobierno cubano reconoció este jueves que el sector turístico atraviesa una «situación compleja» y que no va a cumplir sus pronósticos de ingresos y visitantes internacionales por unos 25 puntos porcentuales en cada caso.

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, hizo balance de la situación del antiguo motor de la economía nacional al intervenir ante la plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unilateral).

Según los cálculos de su departamento, los ingresos van a alcanzar los 917,4 millones de dólares, un 75,8 % de lo previsto, y la cifra de visitantes rondará los 1,9 millones de personas, un 73,1 % del estimado estatal para el conjunto del ejercicio.

De confirmarse, esta cifra de viajeros sería el peor registro anual del sector turístico cubano desde 2003, sin contar los tres ejercicios más afectados por la covid-19. En comparación, la isla atrajo unos 4,6 y 4,7 millones de visitantes en 2017 y 2018, respectivamente.

La Oficina Estatal de Estadística e Información (ONEI) informó recientemente que entre enero y octubre el país recibió un total de 1.477.892 visitantes internacionales, un 19,9 % menos que en el mismo período de 2024.

La debilidad del sector turístico cubano, motor económico de la isla durante años, tiene como principales factores la grave crisis económica y energética que sufre el país -y que repercute en los servicios y la experiencia-, el recorte de rutas aéreas y las sanciones estadounidenses.

El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano, por su aporte al producto interno bruto (PIB) y por la entrada de divisas que representa, que habitualmente figura entre las más importantes, junto con los servicios profesionales y las remesas.

En la actualidad, la situación del turismo en Cuba contrasta con la de destinos similares de la región del Caribe, como Punta Cana (República Dominicana) y Cancún (México), que están registrando máximos históricos de visitantes tras la pandemia. EFE

