El Vaticano expresa a Israel su pesar por el “desafortunado” veto a cardenal Pizzaballa

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Ciudad del Vaticano, 30 mar (EFE).- El Vaticano expresó al embajador de Israel ante la Santa Sede, Yaron Sideman, su «pesar» por la «desafortunada» prohibición al cardenal Pierbattista Pizzaballa de celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén.

La comunicación, según confirmó este lunes el Vaticano en un comunicado, fue transmitida al embajador por parte del secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y su responsable para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

En el encuentro «se ha expresado el pesar por lo ocurrido», sobre lo que «han sido ofrecidas aclaraciones» al Vaticano, subraya la nota.

Además, la Santa Sede «ha tomado nota» del acuerdo alcanzado entre el Patriarcado Latino de Jerusalén y las autoridades locales sobre la participación en las liturgias del Triduo Pascual, de la Semana Santa, en el Santo Sepulcro.

En su breve comunicado, el Vaticano explica que el encuentro con el embajador ha sido para hablar del «desafortunado» episodio de este Domingo de Ramos, cuando se prohibió el acceso al Santo Sepulcro al purpurado y al patriarca Francesco Ielpo.

Esto a pesar de respetar las restricciones por seguridad que limitan el aforo a 50 personas debido a la guerra con Irán.

Este gesto inédito ha generado una fuerte condena internacional que obligó la pasado noche al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a comparecer para revocar esa decisión y anunciar que permitiría el paso al purpurado.

El Patriarcado Latino de Jerusalén confirmó este lunes que «los asuntos relativos a las celebraciones de la Semana Santa en la Iglesia del Santo Sepulcro han sido resueltos» con las autoridades de Israel y ha confiado en que haya «soluciones» para garantizar la oración en todos los lugares santos. EFE

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