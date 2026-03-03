El venezolano José Martínez se despide del Corinthians tras la rescición de su contrato

São Paulo, 3 mar (EFE).- El volante venezolano José Martínez publicó este martes en sus redes sociales un vídeo de despedida del Corinthians, exactamente una semana después de que se registrara la rescisión de su contrato en el boletín oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

En su publicación, ‘el Brujo’ compartió un vídeo con momentos de su paso por el club, goles y celebraciones con la camiseta del Timão, y escribió un mensaje a los «fieles aficionados», a los que les pidió que «nunca duden» de su «dedicación» y «amor» por los colores.

A pesar de haber sido pieza clave en los títulos del Campeonato Paulista y la Copa de Brasil, la relación entre Martínez y el club se deterioró rápidamente a inicios de este año.

La salida del volante, que llegó en agosto de 2024 al club con un contrato hasta fines de 2027, estuvo marcada por controversias y problemas físicos.

Tras las vacaciones de diciembre, Martínez tardó más de un mes en reincorporarse al equipo. El jugador justificó el retraso debido a la crisis en Venezuela, que le impidió renovar su pasaporte a tiempo.

Esta explicación no convenció al técnico Dorival Júnior, quien fue tajante en una rueda de prensa en la que dijo que «todos tenemos problemas» y que Martínez debería haber renovado su documentación «hace tiempo».

A su regreso, se confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. La gravedad de la lesión, que lo obligó a someterse a cirugía, lo dejaba fuera de los planes para prácticamente toda la temporada 2026.

Según medios deportivos locales, el malestar interno creció tras la difusión de imágenes en redes sociales en las que se ve a Martínez disputando partidos informales en su país durante el receso.

Tras meses de conjeturas sobre el futuro del jugador, el club decidió no despedirlo en sus redes sociales y se limitó a publicar la rescisión de su contrato en el Boletín Informativo Diario (BID) de la CBF. EFE

