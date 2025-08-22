El venezolano Montes impone récord en el salto con pértiga
Luque (Paraguay), 22 ago (EFE).- El venezolano Ricardo Montes obtuvo un doble triunfo este viernes al no solamente ganar la medalla de oro, sino quebrar el récord vigente del salto con pértiga, en el último día del atletismo de los Juegos Panamericanos Junior.
Montes saltó con su pértiga una distancia de 5 metros y 45 centímetros, con lo que pulverizó la marca impuesta en Cali 2021 del ecuatoriano Dyander Pacho de 5 metros y 20 centímetros.
La plata fue para el brasileño Andreas Kreiss, que se impulsó 5 metros y 10 centímetros, y el bronce fue conquistado por el argentino Agustín Carril, que dio un salto de 5 metros.
El último día del atletismo en los Panamericanos Junior de Asunción se disputó en el estadio del complejo del Comité Olímpico Paraguayo (COP). EFE
