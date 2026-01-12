El vicegobernador de Florida anuncia su candidatura para suceder a DeSantis en 2027

2 minutos

Miami (EE.UU.), 12 ene (EFE).- El vicegobernador de Florida, Jay Collins, se postuló para suceder al republicano Ron DeSantis al frente de la Administración estatal tras las elecciones del próximo 3 de noviembre, en las que el actual gobernador no puede presentarse por haber encadenado dos mandatos consecutivos, cuyo término está previsto para enero de 2027.

Collins, quien siempre quiso convertirse «en un boina verde del Ejército», informó este lunes de su candidatura durante una entrevista con el medio Florida Politics, al que admitió que nunca soñó con convertirse en político.

El vicegobernador sirvió más de dos décadas en las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense y sufrió la amputación de su pierna izquierda en 2014 debido a una lesión sufrida durante el servicio.

Entró en política en 2022 cuando se convirtió en senador estatal, tras lo que fue nombrado el pasado agosto como vicegobernador de Florida por DeSantis.

Como político, el ahora candidato a gobernador fue uno de los principales patrocinadores del proyecto de ley que promovió el porte de armas de porte oculto sin necesidad de permiso estatal, apoyó leyes antiabortistas y fue crítico de la enseñanza de la historia del comunismo en las escuelas.

En la entrevista, Collins alabó la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, al asegurar que está enfocada en alcanzar la paz «mediante la fuerza».

Otros candidatos que se han postulado para las elecciones del próximo 3 de noviembre en Florida son el representante Byron Donalds, quien cuenta con el apoyo de Trump, el empresario James Fishback, y el expresidente de la Cámara de Representantes Paul Renner.

Florida se convirtió a partir de 1990 en un estado inclinado hacia el Partido Republicano. El último candidato demócrata en ser elegido como gobernador fue Lawton Chiles en 1990. EFE

hbc/ims/seo