El vicepresidente del Gobierno vasco evalúa con Ecuador colaboración en materia formativa

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Quito, 25 mar (EFE).- El vicepresidente del Gobierno vasco, Mikel Torres, se reunió en Quito con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, para conversar sobre oportunidad de colaboración en ámbitos económicos, formativos y migratorios, según informó la Cancillería ecuatoriana.

La reunión «reafirma los sólidos lazos bilaterales», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores tras el encuentro llevado a cabo el martes en su sede del Palacio de Najas, situada en la capital ecuatoriana.

En este encuentro Torres, que también ejerce como Consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, resaltó el interés de la región industrial vasca en diseñar proyectos orientados a la formación de técnicos y tecnólogos, contribuyendo al fortalecimiento del talento humano ecuatoriano y al desarrollo sostenible.

Posteriormente, una delegación del Gobierno vasco encabezada por Torres se reunió con responsables de la Cancillería ecuatoriana liderados por el viceministro de Movilidad Humana, Saúl Pacurucu, en el marco del encuentro titulado ‘El futuro de la migración laboral y la movilidad de talento en América Latina’.

Este encuentro, donde también participó el embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga, permitió a los representantes de Euskadi conocer el ecosistema de formación y empleo en Ecuador como base para el desarrollo de programas piloto, alianzas globales y esquemas de cooperación en movilidad laboral.

Asimismo, se presentó el enfoque de cualificaciones laborales y la oferta de institutos técnicos y tecnológicos orientados a la empleabilidad, y la Cancillería destacó la importancia del respeto a los derechos humanos, garantizando el cumplimiento de altos estándares laborales internacionales. EFE

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