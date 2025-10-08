El yen se deprecia con fuerza y alcanza récord con el euro por las preocupaciones fiscales

Tokio, 8 oct (EFE).- El yen continuó depreciándose con fuerza este miércoles y tocó un máximo de 177,45 unidades con respecto al euro, en medio de la preocupación por el deterioro de la salud fiscal de Japón y la disminución de las expectativas de un alza de tipos del banco central japonés tras el cambio de liderazgo político.

La divisa japonesa se ha debilitado considerablemente esta semana tras la elección como nueva líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), y probable nueva primera ministra del país, de Sanae Takaichi, una ‘paloma fiscal’ conocida por su postura moderada y su defensa de una política monetaria expansiva.

Takaichi, que se espera que sea confirmada como mandataria en una sesión parlamentaria extraordinaria a mediados de este mes, ha abogado por impulsar la economía japonesa a través de un gasto agresivo y se ha mostrado crítica con las subidas de tipos de interés del Banco de Japón (BoJ), lo que algunos analistas creen que podría afectar a las próximas decisivos al respecto de la entidad.

El euro, que se está viendo también afectado por la inestabilidad política en Francia, tocó un máximo histórico de 177,45 yenes en torno a la apertura de las negociaciones bursátiles en Tokio.

El dólar estadounidense, por su parte, tocó los 152,45 yenes, el nivel más bajo de la divisa japonesa con respecto al billete verde en ocho meses, en medio de las turbulencias en Washington, con los inversores pendientes señales sobre cuándo reabrirá el gobierno federal.

La debilidad del yen, que beneficia al músculo exportador nipón al inflar las remesas extranjeras de estas firmas al repatriarlas, ha catapultado a la Bolsa de Tokio a récords históricos.

Transcurrida la primera hora y media de negociación, el Nikkei, el principal selectivo de la plaza nipona, avanzaba en torno a un 0,2 % y se encaminaba a un nuevo cierre récord, de mantener la subida, aunque el alza era moderada ante la incertidumbre política. EFE

