El Zoo de Miami recibe a dos leones tras breve ausencia de la especie en sus instalaciones

2 minutos

Miami, 18 nov (EFE).- El zoológico de Miami anunció este martes la llegada de dos jóvenes leones machos tras un breve periodo sin ejemplares de esta especie, después del fallecimiento de los veteranos Jabari y Kwame.

Los nuevos felinos machos, llamados Azizi y Jasiri, llegaron el 6 de noviembre procedentes del Zoológico de Phoenix, en Arizona, y han completado su periodo inicial de cuarentena obligatoria, informó el zoológico en un comunicado.

Los hermanos, nacidos el 3 de junio de 2024, tienen poco más de un año y se encuentran en las primeras etapas de desarrollo de sus melenas, característica distintiva de los leones adultos.

Durante su presentación este martes, y bajo la observación del personal de la institución, los hermanos exploraron el recinto con cautela, inspeccionando los árboles y objetos colocados para su estimulación física y mental. Incluso subieron juntos a una gran formación rocosa bautizada como ‘Pride Rock’ (Roca del Orgullo), en homenaje al clásico de Disney ‘El Rey León’.

Para enriquecer su experiencia, el personal de ciencias animales del zoológico les proporcionó huesos grandes, los cuales los leones mordieron con entusiasmo durante varios minutos antes de regresar a su área de descanso para seguir disfrutando de su festín y tomar una ‘merecida siesta’, indica la nota de prensa.

Azizi y Jasiri tendrán acceso gradual a su recinto durante un proceso conocido entre especialistas como ‘apertura suave’, lo que les permitirá acostumbrarse poco a poco a su nuevo entorno.

Los especialistas del zoológico detallaron que durante las próximas semanas, los leones podrán estar o no visibles al público, dependiendo de cómo se adapten a su nuevo hogar, pero aseguraron que con el tiempo, conforme los hermanos se sientan más cómodos, comenzarán a pasar más tiempo en su hábitat, y eventualmente se integrarán en la rutina diaria del local.

La llegada de los dos felinos forma parte de un plan a largo plazo del Zoo Miami para reestablecer una manada en sus instalaciones.

«Nuestro objetivo es incorporar leonas en el futuro, contribuyendo así a la conservación y gestión de esta magnífica especie a través del Plan de Supervivencia de Especies (SSP) de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA)», indicó la institución.

Los leones machos pueden llegar a pesar cerca de 180 kilos y son considerados los principales depredadores del continente africano. EFE

lka/us/sbb

(foto)(video)