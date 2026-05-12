Eladio Carrión cambia a canciones positivas para que sus hijos no escuchen «cosas malas»

4 minutos

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 12 may (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Eladio Carrión admite a EFE que prefiere que sus dos hijos no escuchen canciones suyas o de otro cantante «glorificando cosas malas», por lo que ahora opta por dedicarle más tiempo a componer temas positivos con una idea «sana».

«A mí no me gustaría que mis hijos escucharan música así, glorificando cosas malas», expresó en una entrevista Carrión tras presentarse en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, este pasado fin de semana como celebración del lanzamiento de su nuevo disco, ‘Corsa’.

Fue hace casi una década que Carrión, de 31 años, arrancó su carrera musical publicando sus primeras canciones en plataformas musicales, luego de destacarse como un prometedor nadador en competencias internacionales.

Se abre a sus sentimientos

En aquella primera etapa, Carrión trabajaba y promocionaba canciones «glorificando cosas malas», pero desde inicios de esta nueva década, específicamente en el disco ‘SEN2 KBRON VOL.1’ (2021), el artista se ha sincerado en sus letras expresando sus sentimientos y realzando los ánimos de sus seguidores.

Algunos de esos temas son ‘Guerrero’, ‘Gladiador’, ‘Si lo puedes soñar’, ‘Buenos días’, ‘Carta a mis fans’ o ‘La vida’, de los cuales los últimos dos aparecen en ‘Corsa’, cuya palabra es italiana y en español significa carrera.

De acuerdo con Carrión, la vía de estas canciones es «buena, sana y ayuda a personas a lograr sus metas», por lo que reconoció y felicitó a los padres de los menores, seguidores de él, que usen sus canciones «para guiar a sus hijos» en la vida.

«Sé que tengo mucha música muy ignorante, pero sé hay padres que hacen muy bien su trabajo y que regularizan lo que escuchan sus niños. También sé hay niños que saben lo que es diferenciar lo que está bien o mal, aunque en un futuro, siento y espero, ya no tenga que dividir entre lo bueno o lo malo. Esa es la meta», reflexionó.

Es difícil expresar vulnerabilidad

Carrión mencionó que los artistas urbanos de las pasadas generaciones «no se atrevían a tocar ciertos temas», como el de la depresión o los sueños en la vida, tal y como él lo ha estado haciendo en los pasados años.

«Eso toma cojones hacerlo… el abrirte, el decir que eres humano, que lloro, que sufro», dijo Carrión, quien recordó que cuando era pequeño se refugiaba en la música de raperos estadounidenses como Eminem y Jay Z.

Carrión, nacido en Kansas City (EE.UU.) de familia puertorriqueña, contó que desde que hace canciones más positivas, creció «su comunidad», refiriéndose a sus seguidores.

Entre esa comunidad de seguidores figura un niño de nombre Diego, quien en un reciente evento le comenzó a cantar a Carrión algunas de sus canciones de «música ignorante», como el artista alude a sus temas en los que ensalzaba cosas negativas.

El niño, sin embargo, se saltaba algunas palabras que no debía decir por ser un menor. Tal fue el afán que sintió Carrión por Diego que lo invitó a subirse al escenario este fin de semana en el Coliseo para cantar junto a él dos canciones, entre ellas ‘Money en mi mente’, del disco ‘Corsa’.

Viene otra etapa ‘Corsa’

Referente a su último álbum, Carrión explicó que el plan preliminar era lanzarlo como un ‘deluxe’ o segunda parte de su disco anterior, ‘DON KBRN’.

Sin embargo, ‘Corsa’ tomó su propia forma, adquiriendo un carácter independiente y, según su autor, es «un álbum muy fresco» que tendrá una continuación.

En este disco, Carrión colaboró por primera vez con los cantantes puertorriqueños Mora y Midnight, quienes participaron en sus conciertos del fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico.

«Es una nueva etapa ahora mismo, no hemos terminado ‘Corsa’. Estamos en los comienzos de ‘Corsa’, pero este año le vamos a dar terminación. Viene otra etapa el año que viene», subrayó. EFE

jm/mv/ah

(foto) (video)