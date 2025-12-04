Elecciones en Honduras dejan a un ministro destituido que felicitó a su esposa opositora

4 minutos

Tegucigalpa, 3 dic (EFE).-El ministro de Educación de Honduras, Daniel Sponda, fue destituido este miércoles luego de que felicitara en redes sociales a su esposa, Erika Urtecho, por haber sido reelegida como diputada, del opositor Partido Liberal, por el departamento de Gracias a Dios.

«He ordenado se le comunique al Vice Ministro Jaime Rodríguez, que debe asumir la Secretaría de Educación como Ministro por ley. Y, estoy notificando al Ministro Daniel Sponda mi agradecimiento por su trabajo y dedicación hasta este día 3 de diciembre», escribió la presidenta hondureña, Xiomara Castro, en la red social X.

Sponda, que llegó al cargo en 2022 como activista del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), había felicitado antes a su esposa, también en redes sociales, diciendo: «Este departamento, es rico en naturaleza y cultura, siempre ha sufrido un abandono histórico, la falta de vías de comunicación e inversión en los derechos fundamentales», algo que es real en esa inhóspita región de exhuberante belleza y vegetación.

«Sus condiciones geográficas y logísticas hacen que las campañas electorales sean extremadamente difíciles y costosas. Por décadas, ningún diputado había logrado reelegirse de manera consecutiva. Hoy, la diputada @erikaurtecho marca un hito. Su liderazgo auténtico demostró que la integridad supera las campañas de mentiras y el dinero», añade el mensaje de Sponda.

Además, el hasta hoy ministro de Educación, había dicho el lunes «también se aprende de la derrota», reconociendo la que, según los registros oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), está teniendo la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, contra los conservadores partidos Liberal y Nacional, en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y Nasry Asfura, del Partido Nacional, con más de un millón de votos cada uno, superan a Moncada, quien se aproxima a los 500.000 después del 80 % de las actas escrutadas por el CNE.

Nasralla y Asfura son los peores enemigos políticos que tiene Libre, partido fundado en 2011, dos años después del golpe de Estado del 26 de junio de 2009 al entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien es esposo y principal asesor de Xiomara Castro, además de coordinador general de ese instituto político.

Nasralla, incluso le ayudó a Xiomara Castro, mediante una alianza con Libre solamente para la fórmula presidencial, para que ganara las elecciones generales de 2021.

El candidato presidencial del Partido Liberal también fue uno de los tres designados presidenciales (vicepresidentes) en la administración de Castro que asumió el 27 de enero de 2022, pero al año y medio renunció por agrias confrontaciones con la mandataria y su esposo.

Sponda es, al menos el segundo ministro de Xiomara Castro que ha reconocido anticipadamente la derrota de Libre en las elecciones, después del titular de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, aunque él no ha sido removido del cargo.

Pineda también anunció que ahora hay que hacer «una transición ordenada al nuevo gobierno».

Sponda también expresó en redes sociales que se siente «inmensamente orgulloso» de su esposa, a quien le dijo: «Te amo, Erika. Tu entrega por nuestra gente y por la Muskitia (el departamento indígena de Gracias a Dios) es innegable. Cosas buenas vienen para el pueblo miskito».

Lo que más le sorprendió a Sponda, según lo dijo a un canal de la televisión en Tegucigalpa, es que su despido se lo hicieron saber cuando se encuentra en Bélgica como miembro, hasta hoy, del directorio de la Alianza Mundial de Educación, que celebra una asamblea en ese país.

Hace dos años Sponda fue designado representante de América Latina en la Alianza Mundial de Educación.

Daniel Sponda y Erika Urtecho se casaron a finales de 2023, en una boda que fue muy mediática, por pertenecer ambos a partidos distintos. EFE

gr/nvm