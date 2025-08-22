Elizalde asegura que Argentina y Chile colaborarán para «erradicar» violencia en el fútbol

Buenos Aires, 22 ago (EFE).- Álvaro Elizalde, ministro del Interior de Chile, anunció este viernes en Buenos Aires la conformación de una «mesa técnica de colaboración» para «erradicar la violencia en el fútbol» integrada por su Gobierno junto con el Ejecutivo argentino y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, tras los graves incidentes registrados el miércoles en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

«Quiero insistir en la importancia para que trabajemos todos unidos por erradicar la violencia en el fútbol. Por eso hemos acordado una mesa técnica de trabajo tanto con el Gobierno nacional como con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para que podamos adoptar medidas en base a las legislaciones vigentes en ambos países», expresó Elizalde a medios locales.

«Nada justifica la barbarie», añadió el ministro este viernes frente al hospital Fiorito, donde siguen internados en terapia intensiva los ciudadanos chilenos Gonzalo Alfaro y Jaime Mora, que fueron intervenidos por neurocirujanos luego de arribar a ese centro de salud con traumatismos graves de cráneo producto de la golpiza que recibieron de hinchas del club argentino el miércoles.

Elizalde reconoció el trabajo del personal del hospital, además de agradecer la voluntad de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: «Quiero insistir en la importancia de siempre trabajar porque las relaciones entre estos países hermanos sean más estrechas, tenemos un futuro común».

Respecto a los incidentes registrados durante el partido del miércoles en la localidad bonaerense de Avellaneda, Elizalde consideró que «la organización no estuvo a la altura de lo que se requería» e insistió en la necesidad de hallar a los responsables: «Cuando una persona está infringiendo la ley, lo que corresponde es que se le detenga y se le ponga a disposición de la justicia, pero no podemos tolerar linchamientos como los que vimos el otro día».

Tras su reunión este jueves con la ministra Bullrich, el ministro mantuvo también un encuentro con el gobernador Kicillof, que cuestionó «cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos» y resaltó su compromiso de trabajar con las autoridades chilenas para «»establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad».

La Justicia de Argentina ordenó este viernes dejar en libertad a 104 hinchas de Universidad de Chile que habían sido detenidos por los violentos incidentes, que desencadenaron primero la suspensión y luego la cancelación del encuentro.

Los hechos de violencia comenzaron sobre el final de la primera mitad, con el partido igualado a 1-1 y un global de 2-1 en favor de los chilenos, cuando fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio comenzaron a lanzar butacas y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del ‘Rojo’.

Aficionados de Independiente intentaron acercarse al sector visitante, lo que obligó al refuerzo de la seguridad con personal de infantería policial, en paralelo con la evacuación de los hinchas chilenos.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados. EFE

