ELLE lanza su primera edición para la África francófona con Naomi Campbell en portada

2 minutos

París, 14 feb (EFE).- La revista ELLE, que es la publicación dirigida a mujeres más leída del mundo, lanzará en marzo una edición dedicada a cinco países africanos de habla francesa, con la icónica modelo británica Naomi Campbell (Londres, 1970) en la portada.

En un comunicado del Grupo Lagardère, empresa matriz de ELLE, reveló la portada de la nueva publicación de nombre ELLE Francophone Africa’, que se publicará en Benín, Camerún, Gabón, Senegal y Costa de Marfil.

Para su primera portada, la revista se ha decidido por Naomi Campbell, modelo de fama mundial que se convirtió en la primera mujer negra en desfilar y posar para múltiples portales de moda de prestigio a lo largo de los años 90.

La primera publicación, con Campbell en primer plano, se titula ‘Naomi. Presencia icónica’, y muestra a la modelo con un peinado propio de los años 80, pendientes de Chanel en forma de corazón y vestida de amarillo, blanco y negro.

«Esta nueva edición establece un posicionamiento editorial prémium que combina moda, belleza, cultura, sociedad y estilo de vida, una mezcla entre los estándares del lujo internacional y la creatividad africana», indicó el grupo en el comunicado.

La marca aseguró que la publicación estará dirigida por un equipo panafricano procedente de los cinco países a los que va dirigida y apoyado por una red de corresponsales de todo el continente.

La consejera delegada de Lagardère News y ‘ELLE Internacional’, Constance Benqué, consideró que con la nueva edición, ELLE está «reforzando su presencia a largo plazo en el continente y reafirmando su rol como marca mediática global, capaz de expresar su visión creativa y hacia el futuro de cada uno de sus territorios, dirigida por mujeres que inspiran al mundo».

La edición inaugural también incluirá a otras 24 mujeres africanas que «han dado forma al continente a través de la moda, la cultura, el emprendimiento y la innovación».

ELLE se autodenomina como «el principal medio femenino del mundo» y ya posee más de 80 ediciones internacionales, cuya masa de lectores supera los 32 millones y, en total, estima a su audiencia global en torno a los 250 millones de personas.EFE

