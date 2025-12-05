Embajador de México en España: “¿Expectativas? Que entrenamos entre los mejores”

Madrid, 5 dic (EFE).- Quirino Ordaz, embajador de México en España, aseguró este viernes en Madrid que espera que la selección de su país esté “entre las mejores del mundo”, con un “gran entrenador” como Javier Aguirre” liderando “un buen equipo” en el Mundial 2026.

Ordaz representó a su país, coanfitrión de la próxima Copa del Mundo junto a Estados Unidos y Canadá, en una recepción organizada por la embajada estadounidense en España para seguir el sorteo del torneo, que tiene lugar este viernes en Washington.

“Tenemos al Vasco de entrenador, que es muy bueno. Y hay un buen equipo. Hay que seguir practicando y preparándonos para dar lo mejor del equipo, que sea muy competitivo y que tengamos una muy buena presencia. Y que entremos entre los mejores equipos del mundo”, declaró sobre las expectativas de México con vistas al Mundial.

Un Mundial que se inaugurará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, motivo de orgullo para el embajador de México en España.

“Estamos muy contentos y emocionados. Es muy especial. Es la tercera vez que somos sede del Mundial. La inauguración será en el estadio Azteca, que es majestuoso. Es un orgullo ser sede de esta gran fiesta mundial que atrae a millones de espectadores”, declaró.

“Será una inauguración muy mexicana. Los mexicanos lo hacemos todo con mucha pasión, mucho corazón, mucho cariño, mucho color… Lo más importante es el pueblo de México, que es gente cálida, noble y muy buenos anfitriones”. añadió.

Por otro lado, Quirino Ordaz destacó el impacto que tendrá albergar el Mundial en su país.

“El Mundial va a atraer mucho turismo. Ya se difunde, se piensa más sobre el Mundial, las sedes, lo que implica. Es el primer Mundial que amplía el número de equipos. Va a tener una enorme visibilidad, proyección y promoción. Así como un enorme impacto económico para Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las tres sedes. Va a mover mucho las emociones y se conocerá más a nuestro país”, aseguró.

“No tengo los datos precisos, pero los hoteles van a estar muy llenos, una gran conectividad, turismo por carretera… Va a tener un enorme beneficio para todo México”, continuó.

“Va a significar mucho para el pueblo mexicano, que es tan aficionado y tan deportista. Va a ser algo muy especial y muy bonito. El mexicano es un gran anfitrión”, completó. EFE

