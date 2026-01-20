Embajador sirio en la ONU expresa cautela sobre tregua con kurdos y recalca apoyo de EEUU

3 minutos

Naciones Unidas, 20 ene (EFE).- El representante permanente de Siria en la ONU, Ibrahim Olabi, expresó cautela sobre el alto el fuego de cuatro días con la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y recalcó que Damasco cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

En una comparecencia ante los medios, Olabi abordó las condiciones de la tregua comunicadas hoy por el Gobierno de Siria, pero subrayó que, tras el acuerdo alcanzado en marzo de 2025, las FSD «procrastinaron, desafortunadamente, en su implementación» y manifestó dudas sobre el liderazgo del grupo.

«Nos dimos cuenta de que evadían obligaciones e intentaban comprar tiempo durante ese año (transcurrido) y también vimos la desafortunada fragilidad en la cadena de mando de las FSD y su capacidad para implementar decisiones», abundó.

Preguntado sobre qué ocurrirá si los cuatro días de tregua para negociar finalizan sin el plan pretendido para la integración regional, Olabi no quiso entrar en «hipótesis», pero reconoció que es «la tercera o cuarta propuesta» del nuevo Gobierno sirio, que ha trabajado «constructivamente, intentando cada opción».

«Esperamos que este acuerdo se mantenga. Estamos trabajando con nuestros socios en Estados Unidos para asegurar que se mantiene por nuestra parte. Nos gustaría ver a miembros individuales de las FSD integrando su fuerza y experiencia para ser parte del Estado sirio», explicó.

Olabi sostuvo que los kurdosirios han sufrido «décadas bajo el anterior régimen», recordó los riesgos que asumieron para rebelarse, y señaló que antes era «inimaginable» que jóvenes kurdos y kurdas se sumaran a las tropas del Gobierno, pero eso ocurrió por primera vez la semana pasada.

«Es absolutamente clave distinguir entre una facción militar política en la que algunos elementos tienen vínculos y ambiciones transnacionales y los derechos de los kurdosirios», apuntó, tras lo que manifestó sus preocupaciones.

«Nos quedamos desconcertados por la manera en que las FDS abordaron la operación anti Estado Islámico (EI), el hecho de que lo usaron como una carta de negociación y presión contra sus propios aliados, amenazando con dejar prisiones, campos donde los presos del EI están detenidos», declaró.

El embajador denunció la actuación del grupo como un «método de extorsión» y una «carta muy peligrosa de seguridad nacional, regional e internacional contra» Siria, que es miembro de la coalición internacional contra el EI, y sus socios, quienes abordaron esa «situación problemática» juntos.

Y enfatizó que el Gobierno sirio «se toma esta amenaza muy seriamente», que ha retomado el control en «la mayoría» de los campos y prisiones que albergan a miembros del EI y que «seguirá trabajando con EE.UU.» y sus aliados para combatir el terrorismo.

«Esperamos que esta nueva implementación, este nuevo acuerdo, se implemente sin contratiempos y que podamos enfocarnos en el futuro que todos queremos construir para todos los sirios, independientemente de su etnia y su religión». EFE

nqs/asg/rf