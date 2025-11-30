Emiliano Zecca: «Apuesto a mirar la realidad con ojos de literatura»

Gustavo Borges

Ciudad de México, 30 nov (EFE).- El cronista uruguayo Emiliano Zecca cree que aun en estos tiempos de discursos para eliminar a quien piensa diferente, hay margen para contar las historias más allá de los buenos y los malos, lo cual trata de demostrar en su nuevo libro, ‘El humo, la patria o la tumba’.

«Apuesto a mirar la realidad con ojos de literatura. A mí me preocupa entender un relato y contar la historia. Otros miran con ojos de doctores, con ojos de abogados y yo siento que hay que mirar con ojos de literatura», aseguró Zecca, este domingo en una entrevista con EFE.

El periodista está en México, donde presentó el volumen editado por Random House, una crónica sobre el juicio de fama mundial que Uruguay le ganó en el 2016 a la tabacalera Philip Morris, conocido como la lucha de David contra Goliat.

Las políticas antitabaco del presidente Tabaré Vázquez, quien dirigió a Uruguay entre 2005-2010 y 2015-2020, provocaron que la transnacional echara a andar su arsenal de abogados para demandar al país en la corte internacional, lo cual llevó a un juicio de más de seis años.

«Hoy muchas elecciones se están ganando con discursos de odio, de eliminar al otro, de capitalizar el enojo de la gente. La historia de mi libro no es la de alguien enojado; es la de gente que por años dio una pelea sin pensar en que habría un juicio»,explicó el autor.

Mujeres como conejillos de Indias

Las políticas de manipulación de las tabacaleras, que invitaban a fumar como forma de placer, de emancipación de la mujer, de rebeldía de los adolescentes, fueron exitosas hasta que se destapó el caso de las azafatas expuestas a los residuos del tabaco en los aviones.

En los tiempos en los que el área de fumadores en las aeronaves los dividía un asiento, las auxiliares de vuelo fueron como conejillos de Indias expuestas al humo de segunda mano. Algunas murieron por enfermedades pulmonares y fueron claves para demostrar el daño del cigarro.

El libro cuenta cómo el Sindicato de azafatas demandó a las empresas y ganó 300 millones de dólares tras un acuerdo, que usaron para crear un fondo de investigaciones sobre el daño del tabaco.

«Ellas fueron el lugar por donde se les escapó el discurso. Controlaron durante mucho tiempo la narrativa porque tenían miles de millones de dólares dedicados a eso», acepta Zecca.

El libro, editado recrea la historia del tabaco desde los tiempos de los indios americanos, se detiene en explicar como creció su consumo y comercialización hasta llegar al siglo XX en el que se convirtió en una moda impulsada por las empresas.

Zecca narra los hechos sin hacer juicios y el resultado es una crónica de que se lee como quien ve un documental con imágenes contundentes basadas en datos duros y testimonios humanistas de personalidades como el expresidente José Mujica.

Literatura sin sesgo

Hay libros que le dicen al autor, ‘escríbeme’. Eso le sucedió a Emiliano Zecca, quien coincidió con el abogado Santiago Pereira, testigo experto en el arbitraje de Philip Morris contra Uruguay, pieza fundamental para emprender su investigación.

Cuando estaba en fase embrionaria, el libro fue elegido por a Fundación Gabo para participar en el taller del cronista argentino Martín Caparrós en Madrid, donde el autor uruguayo escuchó sugerencias del maestro y de siete colegas latinoamericanos que ayudaron a encaminar la obra.

«El taller fue un hito mi escritura. La historia a mí me parecía importante, pero ninguno de mis compañeros de Latinoamérica la conocía; eso me dio la pauta de lo tan al sur que está Uruguay. Fue enriquecedor el debate; allí decidí la estructura y de allí me traje el título», confesó.

En tiempos en los que los gobiernos de derecha e izquierda son aliados al proponer la eliminación de quien piense distinto, la literatura, también de no ficción, es una alternativa para contar las historias sin sesgos. La crónica ‘El humo, la patria o la tumba’ lo deja claro al contar la dulce victoria de un David del siglo XXI. EFE

