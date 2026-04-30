Emilio Estefan anuncia lanzamiento de una canción para el álbum musical del Mundial 2026

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Miami (EE.UU.), 30 abr (EFE).- El productor y compositor cubano estadounidense Emilio Estefan, ganador de 26 premios Grammy, encabezará en los próximos días el lanzamiento oficial de ‘Love Always Wins’ (‘El amor siempre gana’), canción que escribió y produjo como parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La canción, interpretada por Zema con la participación del jamaicano estadounidense Shaggy y el cubano Cimafunk, forma parte de un proyecto musical global que acompaña el torneo, que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio se realizó tras una visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al Gary Nader Art Centre y al Nader Sculpture Park, donde estuvo acompañado por Estefan y el marchante de arte Gary Nader.

La visita reunió elementos de arte, música y deporte, mientras que la participación de Estefan añadió una significativa dimensión cultural al anuncio, conectando el mundo de la música con el espíritu artístico e internacional de la ciudad de cara al Mundial de 2026, según indica un comunicado del centro de arte.

«Este es un momento trascendental para Miami, para las artes y para el lenguaje universal de la cultura», indicó Gary Nader.

Después de una visita al museo, el recorrido continuó en el Nader Sculpture Park, donde se hará el anuncio de la canción, al ser un espacio al aire libre que integra el arte con el entorno urbano del Miami Design District.

«Ser la sede del lanzamiento de una canción vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja exactamente aquello en lo que creemos: el arte, la música y los espacios públicos como puentes entre personas, ciudades y culturas», afirmó el galerista.

El lanzamiento del tema ‘Love Always Wins’ en el Nader Sculpture Park de Miami reunirá personalidades del arte, la música y el fútbol como antesala del Mundial de 2026, mientras que los organizadores informaron que los detalles del evento se darán a conocer próximamente. EFE

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