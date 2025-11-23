Emily Marcondes lidera la victoria de Brasil ante Irán (4-1) con dos goles

2 minutos

Redacción deportes, 22 nov (EFE).-Brasil confirmó su condición de gran favorita con un triunfo sólido por 4-1 ante Irán en la primera jornada del grupo D del Mundial de Filipinas de fútbol sala, un marcador que pudo ser aún más amplio dada la enorme superioridad mostrada por la “canarinha”.

El equipo se adueñó del partido desde el primer periodo, imponiendo un ritmo alto, presionando la salida rival y acumulando ocasiones con una claridad abrumadora.

Ya en esos primeros minutos quedó claro que Brasil iba a marcar el paso: circulación rápida, precisión en los duelos individuales y una agresividad ofensiva que Irán solo pudo resistir por momentos.

En ese arranque sobresalió, una vez más, Emily Marcondes, la mejor jugadora del mundo y líder indiscutible del conjunto brasileño.

Su doblete no solo abrió el camino hacia la victoria, sino que demostró por qué es una futbolista determinante en cada partido que disputa.

Marcondes, que milita en el Torreblanca de Melilla, volvió a exhibir su mezcla de potencia, lectura táctica y frialdad en la definición, cualidades que la mantienen en la élite absoluta del fútbol sala internacional.

Brasil terminó el encuentro con cifras claras: 50 remates totales por 16 de Irán, y 17 disparos a portería contra solo 5 de su rival.

Ana Luiza y Deborah Vanin completaron la goleada, mientras que Mahsa Kamali firmó el gol del honor iraní. El dominio estadístico y la contundencia de sus estrellas reafirman a Brasil como la candidata número uno al título, con Emily Marcondes como su estandarte más brillante. EFE

1010552

jmd/jl