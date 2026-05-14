Emiratos niega visita secreta de Netanyahu al país durante la guerra con Irán

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Dubái, 14 may (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) negó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitara el país del golfo Pérsico durante la guerra contra Irán, y rechazó la «recepción de cualquier delegación militar israelí en su territorio», informaron fuentes oficiales.

En un comunicado publicado esta madrugada, el Ministerio de Exteriores emiratí defendió que «sus relaciones con Israel son públicas y se establecieron en el marco de los conocidos y declarados Acuerdos de Abraham», firmados en 2020.

La nota niega directamente un comunicado de la Oficina de Netanyahu que ayer señaló que el mandatario israelí visitó Emiratos en secreto y se reunió con el jeque y presidente del país Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

El departamento de Exteriores emiratí indicó que las relaciones entre ambos países «no se basan en el secreto ni en acuerdos clandestinos».

Por lo tanto, «cualquier afirmación sobre visitas o acuerdos no anunciados carece de fundamento a menos que sea emitida por las autoridades oficiales competentes de los EAU».

En este contexto, Abu Dabi instó a los medios de comunicación «a actuar con precisión y a abstenerse de difundir información no verificada o utilizarla para crear impresiones políticas».

Según el Gobierno israelí, la visita y el encuentro entre los líderes «propició un avance histórico en las relaciones entre Israel y los EAU».

Emiratos fue el primer país en sumarse en 2020 a los Acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump para normalizar las relaciones con Israel.

Durante la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, Emiratos interceptó unos 550 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones lanzados por la República Islámica en represalia por las agresiones contra su territorio, según su Ministerio de Defensa.

Asimismo, esta semana el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, confirmó que el Estado judío envió una batería del sistema de defensa antiaérea, conocido como Cúpula de Hierro, a los Emiratos para que pudieran defenderse de los ataques de Irán.EFE

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