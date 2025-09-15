Empresa de ropa militar de EEUU abre una fábrica en Puerto Rico coincidiendo con maniobras

San Juan, 15 sep (EFE).- Las autoridades de Puerto Rico anunciaron este lunes que la compañía textil Bethel Protective Systems, LLC., que produce ropa militar, abrirá una sede en la isla, donde desde hace dos semanas el Ejército estadounidense realiza maniobras en el marco de las tensiones en el Caribe con Venezuela.

La fábrica de ropa militar transferirá parte de sus operaciones en Nueva Jersey (Estados Unidos) al Parque Industrial Palmas Altas, en el municipio norteño de Barceloneta, lo que creará 400 empleos en dos años con una inversión de 8 millones de dólares.

En la fábrica se diseñarán, confeccionarán y producirán uniformes y productos de protección militares y comerciales, principalmente para agencias federales de defensa y seguridad.

Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE. UU., recibió ayer varios aviones de combate F-35 del Ejército estadounidense, que arribaron a la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba (noreste).

Estos aviones se suman al despliegue estadounidense de ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Al recibir la semana pasada al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniferr González, afirmó que su Gobierno «está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico» y calificó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como «líder del cartel en Venezuela».

Por su parte, Maduro acusó a González de liderar personalmente una posible «invasión» contra su país, luego de que la mandataria confirmara que EE. UU. seguirá enviado aviones y equipos a la isla como parte de su despliegue militar en el Caribe.

El deseo de la gobernadora de convertir a la isla en el centro de operaciones y logística del Ejército estadounidense en el Caribe no es compartido por la oposición ni por muchos ciudadanos, que han organizado varias protestas. EFE

