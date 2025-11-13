Empresa xAI de Musk recauda 15.000 millones de dólares en su última ronda de financiación

1 minuto

Nueva York, 13 nov (EFE).- La compañía de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk xAI ha recaudado 15.000 millones de dólares en su última ronda de inversores, informa este jueves CNBC.

Una gran parte del capital se destinará a financiar unidades de procesamiento gráfico (GPU) de acuerdo con el medio. XAI está construyendo grandes centros de datos de alto consumo energético equipados con miles de chips de IA.

Esta financiación se suma a los 10.000 millones de dólares de la ronda que los medios especializados anunciaron en septiembre, que valoraba la startup en 200.000 millones de dólares.

No es la única empresa de IA que este año ha alcanzado una valoración astronómica: en septiembre, Anthropic cerró una ronda de financiación de 13.000 millones de dólares, triplicando su valoración de marzo; mientras que OpenAI, de Sam Altman, cerró en octubre una venta de acciones por valor de 6.600 millones de dólares, alcanzando una valoración de 500.000 millones de dólares.

xAI adquirió la red social X de Musk mediante una transacción de intercambio de acciones que valoró la plataforma en 33.000 millones de dólares. EFE

us/us/mr