Empresarios de Argentina celebran avance hacia la firma del acuerdo UE-Mercosur

2 minutos

Buenos Aires, 9 ene (EFE).- Entidades empresariales de Argentina mostraron este viernes su «satisfacción» por la decisión del Consejo Europeo de autorizar la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, el mayor bloque comercial suramericano.

Los miembros del denominado G6, que reúne a las seis mayores cámaras empresariales de Argentina, expresaron en un comunicado conjunto «su satisfacción por la aprobación, por parte de la Unión Europea, del acuerdo de asociación estratégica con el Mercosur, que constituye un paso más hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques».

«El intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y de Europa, en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes», sostuvo el G6, que representa a la industria, el comercio, los servicios, la banca, el sector de la construcción y el agropecuario.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó también en un comunicado «su satisfacción ante la reciente aprobación por parte de los países de la Unión Europea del entendimiento con el Mercosur», bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La entidad resaltó que el entendimiento resultará «favorable» para empresas y consumidores de ambos bloques, lo que «redundará en mayor desarrollo» económico y social.

«La noticia de hoy es un paso adelante en un camino bastante accidentado; hace demasiado tiempo que esperamos por este entendimiento e incluso hoy persisten obstáculos, como la oposición que manifestó Francia», sostuvo el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman.

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, celebró la inminente firma del acuerdo, prevista para el próximo 17 de enero en paraguay, y precisó que, mediante este pacto, la UE eliminará aranceles para el 92 % de las exportaciones del bloque suramericano hacia ese mercado y otorgará acceso preferencial para otro 7,5 % de los envíos. EFE

nk/pd/rcf