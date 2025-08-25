Empresarios rechazan propuesta de tasa de 10 dólares a pasajeros en tránsito en Panamá

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad de Panamá, 25 ago (EFE).- La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) expresó este lunes su rechazo a la propuesta legislativa de imponer una tasa de 10 dólares a los pasajeros en tránsito porque restará competitividad al llamado ‘hub de las Américas’ del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y un centro regional de conexiones.

«Panamá no es el único centro de transbordo en la región. La aviación internacional evoluciona de manera constante y competitiva, por lo que debemos pensar estratégicamente cómo mantener nuestras ventajas, y no ponerlas en peligro con medidas que pueden ahuyentar aerolíneas y pasajeros. No podemos matar a la gallina de los huevos de oro», señala en una misiva el presidente de la CCIAP, Juan Arias.

Benicio Robinson González, diputado suplente del minoritario Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentó el pasado 18 de agosto el anteproyecto de ley 131 que establece una «Tasa Aeroportuarias para pasajeros en Tránsito» de 10 dólares «con el objetivo de generar recursos para el mantenimiento, modernización y expansión de los aeropuertos del país, así como crear más plazas de empleos a nivel nacional», según informó el Parlamento.

Esta tasa, de acuerdo con lo informado en un comunicado de la unicameral Asamblea Nacional (AN, PArlamento), «generaría una recaudación estimada de 190 millones de dólares anuales», puesto que «de los 19 millones de pasajeros que anualmente transitan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y otras terminales aéreas del país, más del 60 % corresponden a viajeros internacionales en tránsito, quienes utilizan las instalaciones, sistemas de seguridad, limpieza y tecnología, sin que exista actualmente una contribución directa por ese uso».

Panamá «debe mantener reglas claras y competitivas. Introducir cargas que no existen en otros ‘hubs’ (aéreos) de la región no solo nos resta atractivo, sino que impacta a toda la economía, especialmente sectores que dependen de la conectividad aérea», sostiene Árias.

«El ‘hub’ de Tocumen es hoy un pilar fundamental del turismo, el comercio, los servicios y la atracción de inversiones. Poner un impuesto que afecte lo que se ha convertido en motor importante de nuestra economía y competitividad como país traería efectos negativos de gran impacto», agrega Arias. EFE

