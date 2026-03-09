Empresas mexicanas denuncian medidas de EEUU que erosionan el tratado de libre comercio

afp_tickers

3 minutos

Las empresas mexicanas urgen a que en la próxima revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se eviten medidas unilaterales como los aranceles impuestos por Donald Trump, que erosionan el acuerdo, según un informe oficial presentado este lunes.

El acuerdo entre los tres países se revisará este año por primera vez desde que entró en vigor en 2020. El proceso tiene lugar en medio de la ofensiva del presidente Trump contra el libre comercio mundial y sus socios norteamericanos, a quienes ha amenazado incluso con abandonar el tratado.

Las empresas «nos piden que el tratado se perfeccione, que no haya medidas unilaterales; que no haya aranceles fuera de lo que está previsto en el propio tratado y avanzar a una visión común de Norteamérica compitiendo con otros países» especialmente de Asia, explicó el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, en conferencia de prensa al presentar el reporte.

Elaborado a partir de consultas a representantes de 30 sectores industriales mexicanos, el informe denuncia medidas como los aranceles al acero y al aluminio que anunció Trump, y cuotas ‘antidumping’ (contra la competencia desleal) a productos como el tomate «que no tienen fundamento alguno y son contrarias al tratado».

Medidas como estas «pueden erosionar la integración alcanzada» con el T-MEC, añade el reporte.

El T-MEC es vital para la economía mexicana, que tiene como principal socio comercial a Estados Unidos, destino de más del 80% de sus exportaciones.

Las demandas de los sectores industriales surgen de consultas públicas que el gobierno realizó desde septiembre como parte de la primera evaluación del T-MEC, proceso que también hicieron Estados Unidos y Canadá.

Ebrard añadió que las empresas mexicanas buscan también certezas en las decisiones que toman los tres países, en momentos en que la región Norteamérica está compitiendo con varios países de Asia.

«No podemos estar haciendo o discutiendo reglas básicas todo el tiempo», afirmó, eso supondría una desventaja «autoimpuesta» frente a otros actores.

– Primera ronda con EEUU –

El jueves pasado, Washington y México anunciaron una primera ronda bilateral de discusiones para el 16 de marzo. El viernes, Canadá informó que sus representantes comerciales hablaron sobre la revisión trilateral.

Según Ebrard, en esa primera ronda se discutirá la necesidad de reducir la dependencia de Norteamérica en componentes de otras regiones, las reglas de origen -es decir, el porcentaje de partes nacionales o regionales que deben tener los productos fabricados en Norteamérica- y la seguridad económica del bloque.

«¿Eso quiere decir que ya tenemos resuelto todo? No, pero hace un año, si yo les hubiera dicho que teníamos para marzo el inicio de la primera ronda de conversaciones, la mayoría de ustedes me habría dicho, ‘este secretario es demasiado optimista'», declaró.

Los industriales mexicanos ya se pronunciaron sobre estos aspectos en las consultas que realizó el gobierno.

Por ejemplo, el sector automotor, considerado por décadas la joya de la corona del comercio norteamericano, pidió evitar que se endurezcan las reglas de origen.

Otros sectores plantearon como «reto central» aumentar el contenido local de lo que se produce y comercia en Norteamérica.

Por su parte, un grupo de industrias estratégicas —química, farmacéutica, metalmecánica y de materiales críticos y semiconductores— advirtió sobre la alta dependencia de materiales y componentes que no se producen en América del Norte.

yug-jla/acc/mel