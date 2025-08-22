Empresas mexicanas lanzan una campaña para reforzar sus productos nacionales

Ciudad de México, 22 ago (EFE).- Empresas mexicanas pertenecientes al distintivo ‘Hecho en México’ anunciaron este viernes una campaña publicitaria llamada ‘Lo hecho en México está hecho mejor’ con el fin de reforzar la compra de los productos del país.

La iniciativa “autofinanciada por las empresas mexicanas” y con el apoyo del gobierno mexicano tratará de concienciar a la población del país de la importancia de consumir productos nacionales.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, afirmó que esta campaña es “un esfuerzo sin precedentes que une a la iniciativa privada y al gobierno de México” y que tiene como objetivo “despertar el orgullo de ser mexicanos y resaltar la calidad de lo que producimos”.

Bajo el lema “Con el corazón en la mano, consume lo mexicano”, la campaña consistirá en la promoción de los productos hechos en el país a través de medios de comunicación como la televisión o la radio; el empleo de carteles en exteriores y presencia de vídeos y anuncios en páginas web y redes sociales.

El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que son importantes las relaciones exteriores con socios comerciales, pero “nuestro punto de partida es el interior de México”, resaltando la importancia de consumir lo producido en el país.

“Cada vez que eliges algo hecho fuera, estamos perdiendo un empleo en México probablemente. Cada vez que compras hecho en México, estás apoyando a tu familia, porque todos dependemos de lo que se hace en nuestro país”, afirmó Ebrard durante su ponencia en Polyforum Siqueiros de Ciudad de México.

Armando Paredes, presidente del Consejo de la Comunicación, expresó que con los cambios políticos, económicos y sociales que están teniendo lugar en este contexto internacional, México tiene la oportunidad de ser “un país más competitivo y sostenible” siempre que ”trabajemos juntos”.

La marca ‘Hecho en México’ está conformada por 2.057 empresas de las cinco millones que hay en el territorio y que presentan un distintivo en sus productos, entre ellas se encuentra Bimbo, Banorte, Mercado Libre, Cemex o Coppel.

En México el consumo interno representa aproximadamente el 70 % del producto interno bruto (PIB) y la industria manufacturera el 21 %.

El secretario de Economía destacó que México ocupa la posición número 17 en el ranking de países con mayor complejidad de economía internacional, dos puestos por detrás de su vecino estadounidense. EFF

