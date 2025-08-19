The Swiss voice in the world since 1935

En 2025 hubo 821 ataques contra estructuras sanitarias, concentrados en cinco conflictos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ginebra, 19 ago (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que ha verificado que sólo este año ya se produjeron 821 ataques contra estructuras de sanidad, en las que han muerto 1.124 personas y 645 han resultado heridos entre pacientes y personal.

Al conmemorarse hoy el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la OMS -que presta asistencia a hospitales y otros establecimientos de salud para que puedan seguir funcionando en medio de un conflicto, soportar la carga de heridos y, en la medida de lo posible, seguir brindando servicios esenciales a los enfermemos graves- lamentó que los ataques contra infraestructuras y personal sanitarios se hayan vuelto tan comunes.

Si bien los 821 ataques se produjeron en 16 países o territorios (incluida Palestina), un grupo de cinco países reportó cerca del 90 % de casos.

Se trata Ucrania (325 ataques, con 10 muertes y 114 heridos), los territorios palestinos ocupados (304 ataques, 61 muertos y 165 herido) y la República Democrática del Congo (304 ataques, ninguna muerte y 8 heridos).

Les siguen Sudán, donde hubo 38 ataques desde inicios de 2025, pero registró un número desproporcionado de muertes (933), además de 148 heridos, mientras que en Birmania (Myanmar) hubo 33 ataques, 51 fallecidos y 90 heridos.

En más de la mitad de todos los ataques (471) se utilizó armamento pesado, como tanques, misiles y bombas.

En más de un cuarto de situaciones hubo obstrucciones a la prestación de asistencia sanitaria, violencia con armas individuales y uso de violencia psicológica.

La OMS define un ataque contra la salud como cualquier acto de violencia física, o verbal, obstrucción o amenaza de violencia que interfiera en el acceso y la prestación de servicios de salud durante situaciones de emergencia.

«Los ataques contra la salud no solo matan y mutilan, sino que también privan a las personas de la atención que necesitan con urgencia y ponen en peligro a los proveedores de atención sanitaria», recalcó la organización. EFE

is/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
13 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR