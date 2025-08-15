En México “manda el pueblo”, no Estados Unidos, responde la presidenta mexicana a Trump

Ciudad de México, 15 ago (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, insistió este viernes en que en su país “manda el pueblo”, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, afirmara que México y Canadá hacen lo que su Gobierno les dice.

“El único que manda en México es el pueblo. Así de sencillo y así de importante”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde Chetumal.

La gobernante mexicana minimizó las declaraciones de Trump, al asegurar que el mandatario estadounidense “tiene una forma de hablar”.

Trump dijo esta semana que tanto México como Canadá hacen lo que su Administración les dice que hagan en lo relativo a la seguridad fronteriza, un problema que dijo haber resuelto él mismo.

«México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga», aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El republicano elogió su supuesto plan para acabar con la delincuencia y afirmó que cuando él regresó a la Casa Blanca, en enero pasado, la situación en las dos fronteras «era horrible»; sin embargo, ahora ya no: «Hay gente que dice que es un milagro», apuntó.

La relación entre ambos países se ha tensado desde el regreso al poder del magnate estadounidense, que amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos si no se contenía la migración de México hacia EE.UU., aunque Sheinbaum logró negociar para pausar estos gravámenes.

Esta semana, México envió a Estados Unidos a 26 líderes del narcotráfico presos en el país latinoamericano, después de que lo solicitara el Departamento de Justicia estadounidense.

Además, el jueves se generó una controversia en México por el vuelo de un dron estadounidense sobre el espacio aéreo mexicano, aunque Sheinbaum aseguró que el sobrevuelo fue solicitado por su Gobierno porque México no cuenta con el material específico que era requerido. EFE

