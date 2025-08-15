En viaje a Alaska, Putin hace escala en Magadán y visita monumento a amistad con EE.UU.

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 15 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó esta mañana a Magadán, a 6.000 kilómetros al este de Moscú, donde visitará un monumento dedicado a la amistad entre la URSS y EEUU, de camino a Alaska, donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«Es una ciudad importante. Putin ha estado allí en numerosas ocasiones como primer ministro», declaró a la prensa local el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sobre la visita del jefe de Estado a Magadán.

Putin tiene allí planeado visitar el monumento a los héroes de ALSIBA (ruta Alaska-Siberia), dedicado a los pilotos soviéticos y estadounidenses por la cooperación entre ambos países durante la Segunda Guerra Mundial, cuando EE.UU suministró a la URSS con aeronaves a través de un acuerdo de préstamo.

El monumento se erigió en 2020 con motivo del 75º aniversario del Día de la Victoria.

«Por supuesto, (Putin) hablará con el gobernador. Naturalmente (…) teniendo en cuenta la geografía de nuestro país, el presidente nunca pierda la oportunidad de abordar asuntos regionales», explicó Peskov.

Posteriomente, «viajará a Alaska para abordar las relaciones ruso-estadounidenses», añadió.

Se prevé que el gobernador regional, Serguéi Nósov, se reúna con el presidente ruso y le presente las distintas instalaciones de Magadán, entre ellas una planta de procesamiento y refinación de aceite de pescado del mar de Ojotsk.

También visitará el centro cultural de Mayak e instalaciones deportivas antes de discutir con Nósov los planes de desarrollo regional.EFE

