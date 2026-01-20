Encuentran sin vida a profesor universitario desaparecido en Bogotá tras subir a un taxi

2 minutos

Bogotá, 19 ene (EFE).- Las autoridades encontraron este lunes en Bogotá el cuerpo sin vida de Neill Felipe Cubides, un profesor de la Universidad Externado de Colombia que había desaparecido el jueves pasado en la capital del país.

«Los criminales responsables del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides serán capturados para que respondan ante la Justicia por sus atrocidades. Lamento profundamente el homicidio del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides», expresó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El alto funcionario señaló que la Fiscalía y la Policía pusieron en marcha una operación conjunta para atrapar a «los responsables de este horrible crimen en el menor tiempo posible».

«No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas», añadió Galán.

El docente, que trabajaba en la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado, desapareció el jueves de la semana pasada cuando salió de la Clínica Country, donde había dejado internado a su hijo, y tomó un taxi.

«Desapareció el 15 de enero, por los límites de la Clínica Country, por el lado de urgencias pediátricas. Agradezco a las personas que puedan dar con el paradero de él o llegar a las personas que lo tienen retenido, porque parece que ha sido víctima del ‘paseo millonario'», expresó la esposa del docente, Denis Alfaro.

El paseo millonario es como se conoce en el país los casos de secuestros extorsivos. La pareja del docente confirmó al portal Cambio Colombia que en la madrugada del viernes a su marido le sacaron más de seis millones de pesos (unos 1.600 dólares) de sus cuentas bancarias.

La Universidad Externado lamentó «profundamente el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides» y señaló en sus redes sociales que las autoridades competentes realizan «las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial».

La Facultad de Comunicación Social y Periodismo de esa institución, por su parte, decretó tres días de luto oficial.

«Lamentamos profundamente el fallecimiento del profesor Neill Felipe Cubides Ariza. Su paso por nuestra Facultad dejó huellas significativas en quienes tuvieron la oportunidad de aprender y trabajar con él», agregó la facultad. EFE

jga/sbb