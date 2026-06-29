Eni compra el 32 % de tres bloques en Argentina para potenciar las exportaciones de GNL

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Roma, 29 jun (EFE).- La energética italiana Eni anunció este lunes la firma de un acuerdo de compraventa para la adquisición de una participación del 32 % en tres bloques de exploración y producción en la cuenca de Vaca Muerta, en Argentina, para potenciar las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a largo plazo.

Los bloques adquiridos por la firma europea son Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, activos que se integrarán en el proyecto ‘Argentina LNG’, una iniciativa conjunta destinada aprovechar los recursos de gas de Vaca Muerta.

Según informó Eni en comunicado, tras la conclusión de la transacción – que queda sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras – la propiedad de estos tres bloques quedará repartida entre la estatal argentina YPF, que retendrá un 36 %, mientras que Eni y la emiratí XRG se repartirán el resto con un 32 % cada una.

El objetivo es que los recursos de estos yacimientos alimenten 12 millones de toneladas por año (MTPA), que se procesarán a través de dos unidades flotantes de GNL de 6 MTPA de capacidad cada una.

La operación se encuadra en la estrategia de la multinacional italiana para diversificar su cartera internacional de gas natural y ampliar la comercialización de sus propios recursos de GNL en el mercado internacional.EFE

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