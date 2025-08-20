Enrico Dueñas, delantero neerlandés de padre salvadoreño, es el nuevo fichaje del Alianza

1 minuto

San Salvador, 20 ago (EFE).- Enrico Dueñas Hernández Bisschop, un delantero neerlandés de madre finlandesa y padre salvadoreño, se convirtió en el nuevo fichaje del Alianza, el club salvadoreño de la Primera División dirigido por el argentino Ernesto Corti, informó este miércoles el equipo.

De acuerdo con Alianza, Dueñas, de 24 años, firmó por un año y quedó vinculado al club por los próximos dos torneos cortos.

El delantero fue convocado en 2021 por el entonces seleccionador de El Salvador Hugo Pérez, para los partidos de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar contra Estados Unidos, Honduras y Canadá.

Antes de su paso por la selección mayor ya había tenido la oportunidad de jugar en la selección sub-23 convocado por el mismo Pérez.

De acuerdo con información del periódico local La Prensa Gráfica, el actual técnico de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Gómez ya contactó a Dueñas para su posible participación en la Selecta en los juegos de eliminación rumbo al Mundial 2026.

Este medio señaló que «Dueñas tuvo un 2024 complicado debido a una lesión de rodilla que lo dejó fuera de actividad durante todo el año, pero su regreso en 2025 ha renovado sus aspiraciones de rendir al máximo nivel».

Dueñas llega al Alianza, actual campeón nacional y representativo de la capital, en momentos que el equipo se ubica en la cuarta posición en el torneo Apertura 2025 con nueve puntos producto de dos victorias, tres empates y una derrota. EFE

sa/mt/car