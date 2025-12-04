Ente electoral habilita a 65 organizaciones políticas para municipales de 2026 en Paraguay

1 minuto

Asunción 4 dic (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay habilitó a 65 organizaciones políticas para las elecciones municipales de octubre de 2026, cuando se renovarán los cargos de intendentes (alcaldes) y concejales de los 263 municipios del país, dijo este jueves a EFE el director de Partidos y Movimientos políticos del ente comicial, Silvio Ortiz.

El funcionario explicó que 37 de estas organizaciones pertenecen al listado de partidos tradicionales, aunque dos de estas, el Mboriahu Memby y Yo Creo Conciencia Democrática Nacional, fueron reconocidas recientemente.

Los 28 partidos restantes, aclaró Ortiz, son de nuevo cuño y fueron creados «para esta elección en específico».

Según Ortiz, «la mayoría» de estas nuevas formaciones han manifestado su intención de presentar candidatos a intendentes y concejales, mientras que otras solo lo harán en circuitos específicos.

En un comunicado de prensa, el TSJE señaló que «cinco partidos políticos están en proceso de formación» y no estarán autorizados a participar en las elecciones.

Los comicios se celebrarán el venidero 4 de octubre de 2026 y servirán para renovar los cargos de los 263 intendentes y los 5.646 concejales del país, entre titulares y suplentes.

Las organizaciones políticas tendrán hasta este 15 de diciembre para formalizar alianzas y concertaciones, mientras que «el plazo para el reconocimiento respectivo» de estas finalizará el 29 de diciembre, dijo el TSJE en su comunicado. EFE

