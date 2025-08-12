Entierran las cenizas de la célebre víctima china de envenenamiento con talio de 1995

Pekín, 12 ago (EFE).- Los padres de Zhu Ling, la exestudiante china de la Universidad de Tsinghua que en 1995 fue víctima de un envenenamiento con talio que la dejó incapacitada de por vida, anunciaron este martes que las cenizas de su hija fueron enterradas hoy en Pekín.

“Nuestra amada hija descansa hoy en la tierra y ha encontrado la paz”, señalaron en un obituario recogido por la revista Phoenix Weekly, en el que agradecieron a todas las personas e instituciones que ayudaron a Zhu durante décadas.

La joven, nacida en 1973 y admitida en 1992 en el prestigioso departamento de Química de Tsinghua, fue envenenada en al menos dos ocasiones entre finales de 1994 y la primavera de 1995, lo que la dejó prácticamente en estado vegetativo y dependiente de los cuidados constantes de sus padres.

“¡Aunque nuestra amada hija haya sido enterrada, la profunda injusticia debe repararse! Continuaremos persiguiendo al culpable, aunque sea hasta los confines de la tierra”, afirmaron en el comunicado.

El caso de Zhu Ling, cerrado sin condena, se convirtió en un símbolo de la impunidad de las élites en China, ya que la principal sospechosa, su compañera de dormitorio Jasmine Sun, pertenece a una familia vinculada al régimen comunista.

La muerte de Zhu, a finales de 2023, reavivó el interés público y la indignación en las redes sociales chinas. EFE

