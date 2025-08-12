Entra en la vigor prohibición de venta a menores de cigarrillos electrónicos y el vapeo

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad de Panamá, 12 ago (EFE).- La resolución que prohíbe la venta y consumo de cigarrillos electrónicos a menores de edad y el vapeo en lugares públicos entrará en vigor este miércoles en Panamá, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Queda vetado el uso de estos dispositivos «en todos los lugares donde ya está prohibido fumar productos de tabaco», lo que incluye oficinas públicas y privadas, escuelas, hospitales, medios de transporte, restaurantes, bares, centros comerciales, estadios, iglesias, hoteles, discotecas y espacios deportivos, entre otros.

«Esta normativa tiene como objetivo proteger la salud de la población, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, frente a los riesgos documentados por el uso y la exposición a estos productos, así como a sus emisiones. La medida responde al principio precautorio de salud pública y a la evidencia disponible sobre los efectos adversos asociados a estos dispositivos», agrega un comunicado del Minsa difundido este martes.

La resolución establece que los productos regulados por la misma no pueden estar al alcance ni a la vista del público, es decir, «no deben exhibirse en vitrinas abiertas, mostradores ni estar directamente accesibles al cliente», y que el no atender esta disposición puede conllevar a «decomisos y sanciones».

Destaca que también «se prohíbe su venta a menores de edad. Los puntos de venta deben colocar carteles visibles que adviertan sobre esta prohibición y están obligados a verificar la edad de los compradores mediante cualquier identificación oficial válida (cédula de identidad personal, licencia de conducir, pasaporte)».

La resolución establece además que no se permite la publicidad ni la promoción de estos productos, de manera directa o indirecta, «incluyendo la realizada en empaques, redes sociales, medios tradicionales o digitales». EFE

