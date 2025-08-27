The Swiss voice in the world since 1935

Entran en vigor los aranceles adicionales de EE.UU. a la India por su compra de crudo ruso

Nueva York, 27 ago (EFE).- Estados Unidos activó este miércoles los aranceles adicionales del 25 % a los productos de la India por su compra de crudo ruso, que se suman a unos del 25 % ya impuestos el 7 de agosto y que elevan el gravamen total sobre las mercancías del país asiático a un 50 %.

Con esta medida punitiva, que entró en vigor en la medianoche del miércoles, Washington busca castigar la compra continuada de crudo de Rusia por parte de la India, una política que el Gobierno indio ha defendido por razones de seguridad energética y control de la inflación.

Los aranceles no afectan a todas las exportaciones, sino que se concentran en sectores clave para generar presión social y económica como los textiles, las gemas o los mariscos, mientras que exime a otros en los que EE.UU. tiene intereses, como los productos farmacéuticos y la electrónica.

La Casa Blanca ha invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), un instrumento de seguridad nacional, para imponer su política arancelaria, y argumenta que la compra de petróleo ruso por parte de la India constituye una amenaza para la seguridad de EE.UU.

La semana pasada, en un intento de minimizar el efecto de las sanciones, Rusia expresó su disposición a ofrecer a la India una alternativa para sus exportaciones si se veían afectadas por los aranceles de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 6 de agosto la orden ejecutiva para imponer estos aranceles adicionales del 25 % a la India por sus lazos con Moscú, que se suman al tramo inicial del 25 % para corregir lo que su Gobierno considera un desequilibrio comercial.

La India, el tercer mayor importador de crudo del mundo, adoptó una postura neutral y pragmática en la guerra de Ucrania, y pasó de importar menos del 2 % de su petróleo desde Rusia a más de un tercio, convirtiendo a Moscú en su principal proveedor, aprovechando los descuentos ofrecidos por el Kremlin. EFE

