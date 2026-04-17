Envían a prisión a mujer que estaba con líder criminal que se lanzó de edificio en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 17 abr (EFE).- Un juez de Ecuador envió este viernes a prisión preventiva por presunto tráfico de armas a una mujer que estaba con Jeremy Zambrano alias ‘Frenillo’, supuesto cabecilla del grupo criminal Mafia 18, en el momento en el que él se lanzó el jueves de un edificio para evitar ser capturado, lo que causó su muerte.

La Fiscalía señaló que en el departamento en el que la mujer, identificada como Meedy Liz A. A., se encontraba con el cabecilla criminal se halló una pistola calibre 9 milímetros y municiones.

Meedy Liz y Frenillo estaban en un exclusivo edificio de Puerto Santa Ana, un sector muy turístico de la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país, hasta donde llegó la Policía la madrugada del jueves para detenerlo.

Sin embargo, cuando los agentes estaban a punto de ingresar al lugar, Frenillo se habría lanzado del noveno piso, según aseguraron el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante de la Policía, Pablo Dávila.

Frenillo era la décimo novena persona más buscada en el país por el delito de asesinato y estaba en libertad condicional después de haber sido detenido en 2024 por el presunto delito de tenencia de armas.

En el departamento también se encontró dinero en efectivo y teléfonos móviles, de acuerdo al Ministerio Público.

Mafia 18 es una de las bandas criminales denominadas como «terroristas» por el presidente Daniel Noboa, en el marco de la «guerra» que en 2024 declaró contra estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años.

Pese a esa declaratoria, Ecuador cerró 2025 como el año más violento de su historia, al contabilizar un récord de 9.252 homicidios. EFE

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