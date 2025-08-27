Enviado de EEUU cancela parte de su visita al sur del Líbano entre protestas en su contra

2 minutos

(Actualiza con cancelación de paradas)

Beirut, 27 ago (EFE).- El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, canceló este miércoles dos paradas de una visita al sur del Líbano, después de que se convocaran protestas en su contra en medio de los esfuerzos de Washington para desarmar al grupo chií Hizbulá, que cuenta con fuerte presencia en esa región.

El diplomático estadounidense llegó en helicóptero al cuartel militar François Hajj de Marjayoun, en medio de un fuerte despliegue de seguridad no solo en la zona sino también en la entrada a la vecina localidad de Khiam, bastión de Hizbulá, indicó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Según el medio estatal, estaba previsto que durante la jornada visitara también Khiam y la ciudad meridional de Tiro, pero ambas paradas quedaron canceladas en medio de llamados a congregarse para protestar contra su presencia en el sur del país, devastado por la guerra del pasado año con Israel.

La prensa local informó de que decenas de personas se concentraron igualmente en ambas localidades, en el caso de Khiam portando banderas de Hizbulá y su aliado de mismo signo Amal, de acuerdo con imágenes difundidas desde la zona.

Barrack actúa como mediador entre el Líbano e Israel para tratar de avanzar en los puntos aún sin implementar desde el cese de hostilidades acordado el pasado noviembre, en cuyo marco el Ejército libanés desplegó a 8.000 soldados en el sur del Líbano para sustituir la presencia armada de Hizbulá.

El martes mismo, aseguró en Beirut que Israel responderá con concesiones al plan libanés para el desarme del movimiento chií, que será presentado en los próximos días, y abogó por convencer a Hizbulá de que abandone las armas.

En cuanto al sur del Líbano, aún a la espera de ser reconstruido tras la guerra del pasado año, Barrack propuso apostar por la inversión de los países del golfo para «sustituir» la financiación de Irán, principal patrocinador de Hizbulá, y aseguró que esta idea tomará más forma «en las próximas semanas». EFE

njd/amr/jgb