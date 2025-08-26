Enviado de EEUU se reúne con el presidente libanés en su segunda visita en una semana

Beirut, 26 ago (EFE).- El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, mantuvo este martes un encuentro con el presidente libanés, Joseph Aoun, en su segunda visita a Beirut en tan solo una semana coincidiendo con los esfuerzos para desarmar el grupo chií Hizbulá.

Barrack llegó al Palacio Presidencial, a las afueras de la capital libanesa, acompañado de una delegación de la que forma parte la enviada adjunta de Estados Unidos para Oriente Medio, Morgan Ortagus, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

El diplomático estadounidense está encargado de mediar entre el Líbano e Israel para que ambos países cumplan con los puntos pendientes del alto el fuego acordado el pasado noviembre, un cometido que busca principalmente el desarme de Hizbulá.

Tras su última visita a Beirut a comienzos de la semana pasada, el también embajador estadounidense en Turquía viajó supuestamente a Israel para tratar de negociar concesiones a cambio de los pasos tomados recientemente por el Gobierno libanés para avanzar hacia el fin de la presencia armada del movimiento chií.

Este mes, el Consejo de Ministros libanés encargó al Ejército del país la preparación de una hoja de ruta para el desarme de Hizbulá, a implementarse antes de final de año, y dos días más tarde aprobó los objetivos de una propuesta de plan estadounidense centrada en ese mismo fin.

Por su parte, Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario y aún ocupa cinco colinas del sur del Líbano, que se ha negado a abandonar pese al cese de hostilidades.

Este mismo lunes, el líder del grupo chií, Naim Qassem, reiteró que su movimiento no abandonará las armas en medio de los bombardeos israelíes y llamó al Gobierno del Líbano a abrir un diálogo para buscar fórmulas que restauren la «soberanía nacional». EFE

