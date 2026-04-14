Equilibrio comercial, más inversiones y mercados, claves económicas para Sánchez en China

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Shanghái (China), 14 abr (EFE).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su cuarto viaje a China en los últimos cuatro años, en visita oficial tiene importantes objetivos declarados en ámbitos como el económico o el tecnológico.

Estas son algunas claves para entender la relación económica entre China y España:

1. Una relación desequilibrada

China es el cuarto socio comercial de España y el primero fuera de Europa, pero la relación está marcada por un déficit comercial -algo habitual para Pekín- que se ensancha cada vez más: en 2025, con importaciones por 50.250 millones de euros y exportaciones por 7.972 millones, batió su récord histórico al superar los 42.000 millones.

La evolución de los intercambios no favorece a España: las importaciones son más del doble (+112 %) que hace una década, mientras que las ventas a China han subido un 82 %… pero se situaron al cierre del último año un 8 % por debajo del pico que habían marcado en 2021, de 8.670 millones de euros.

China es origen del 11 % de las importaciones españolas, mientras que tan solo es destino del 2 % de sus ventas. Sánchez ha calificado este desequilibrio de «insostenible» y ha reclamado «corregirlo»; pocos días antes de la visita, Pekín incluyó a España entre los socios prioritarios para facilitar la entrada de productos al país.

2. Evolución comercial

La composición de los intercambios comerciales entre España y China ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas: en los años 90, el país ibérico vendía principalmente maquinaria específica, mientras que en la actualidad los principales protagonistas son productos químicos, cárnicos o minerales.

Por su parte, las importaciones desde China se centraban en bienes de equipo -aquellos destinados a producir otros bienes, por ejemplo, maquinaria o herramientas- y equipamiento de oficina, segmento este último que ha ido ganando terreno ante otros ‘clásicos’ como la electrónica de consumo o los juguetes.

A lo largo de estos años, los textiles y la confección se han mantenido estables como una de las principales áreas de compra de productos chinos para España.

3. El porcino, clave

Si un segmento de las exportaciones españolas a China ha destacado desde principios de década ha sido el porcino: ante la merma de la cabaña nacional por una grave epidemia de peste porcina africana, el gigante asiático se vio obligado a disparar sus importaciones de la carne favorita de sus ciudadanos, algo que aprovechó España para llegar a situarse como su principal proveedor a nivel mundial.

El mercado chino es un destino clave para despojos como orejas, morros o patas, con escasa salida en Europa pero alta demanda en el asiático, donde especialidades españolas como el jamón o los embutidos no tienen tanto éxito.

De hecho, Pekín logró que Sánchez, considerado como uno de los principales impulsores de los aranceles europeos a los eléctricos, cambiase su postura en 2024, durante una de sus visitas a China, tras responder a la investigación de Bruselas precisamente con pesquisas a la importación de carne de cerdo europea y derivados. Finalmente, en la votación comunitaria, España optó por abstenerse.

4. Atraer la inversión

Uno de los objetivos declarados de Sánchez para su visita es atraer inversiones chinas, ámbito en el cual mantuvo hoy mismo una reunión con una decena de empresarios del país asiático de sectores como el motor, las baterías o la energía renovable. En 2025, la inversión china en España se situó en 643 millones de euros, según datos citados por la Fundación Consejo España-China.

China, que entre 2010 y 2025 se vio superada por Japón como país asiático de origen inversor para España, centra sus inversiones en la nación ibérica principalmente en el apoyo a las industrias extractivas y la energía, con presencia asimismo en otros sectores como el inmobiliario.

En los últimos años, empresas del gigante asiático han anunciado destacadas inversiones en España, como por ejemplo la planta de ensamblaje de la automotriz Chery -responsable del renacimiento de la marca Ebro- en la antigua fábrica de Nissan en Barcelona o la ‘gigafactoría’ de baterías de CATL junto a Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

5. China, un mercado complicado

El interés de China por España contrasta con la situación de la inversión española, la cual cayó a apenas unos 4 millones de euros en 2025, la cifra más baja desde 1996, aunque en el acumulado desde 2010 sigue siendo el primer destino asiático de ese capital, muy por encima -casi el cuádruple- de Singapur o India y con especial énfasis en servicios financieros o productos farmacéuticos.

La situación en el mercado chino para las empresas extranjeras es complicada, y Sánchez se unirá a una larga lista de líderes europeos que llegan a Pekín con la reclamación de un acceso más amplio -y más justo frente a las compañías locales, especialmente las estatales, que cuentan con el favor de Pekín- bajo el brazo.

No obstante, la coyuntura general en China tampoco es halagüeña para las propias compañías locales: ante la baja demanda por la falta de confianza de los consumidores tras los años del ‘cero covid’ y los problemas de exceso de producción industrial, muchos sectores están inmersos en cruentas guerras de precios y se ven obligados a buscar mercados internacionales para sostenerse. EFE

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