Equipo Lava Jato pide prisión para exfuncionarios del Ministerio de Transportes de Perú

2 minutos

Lima, 9 ago (EFE).- El Equipo fiscal Lava Jato de Perú formuló acusaciones de prisión para exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que desempeñaron altos cargos entre 2009 y 2011 por el delito de colusión en agravio del Estado en el caso conocido como Tren Eléctrico, informó este sábado el Ministerio Público.

La fiscal adjunta provincial Meryl Felicitas Huamán, del Equipo Especial Lava Jato, pidió 10 años y seis meses de pena privativa de libertad a Raúl Torres, exdirector del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías) y 21 años de pena para Oswaldo Plasencia, exdirector de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y asesor ministerial.

«Los hechos están referidos a los procesos de licitación 03-2009 y 01-2011, en los que participó y obtuvo la buena pro la empresa brasileña Odebrecht, al formar parte del consorcio integrado Odebrecht y Graña y Montero (constructora peruana conocida como GyM)», precisó la Fiscalía en un comunicado.

Según la investigación fiscal, la empresa Odebrecht realizó pagos de sobornos en la etapa preliminar, incluso durante el proceso de selección y en la suscripción del contrato del tren eléctrico de Lima.

Asimismo, sostuvo reuniones de coordinación antes del inicio del proceso de licitación con la participación de funcionarios, entre ellos Raúl Torres y Oswaldo Plasencia y el entonces presidente peruano, Alan García (2006-2011), quien falleció en 2019.

«Con esta acusación, suman 28 las presentadas por el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial para el respectivo control de legalidad», concluyó el Ministerio Público.

Plasencia, quien también era asesor de García y del entonces ministro de Transportes, Enrique Cornejo, fue uno de los 14 funcionarios responsables de favorecer al consorcio a pesar de incumplir con las bases, según la Fiscalía.

Las primeras detenciones a raíz del escándalo Lava Jato en Perú fueron precisamente las de un exviceministro y exfuncionarios del segundo Gobierno de García vinculados a la concesión del Metro de Lima.

En abril de 2019, el fiscal José Domingo Pérez ordenó las detenciones preventivas del expresidente García, del exministro Enrique Javier Cornejo, de Plasencia y otros exfuncionarios del Ministerio de Transportes y de la oficina Provías Nacional. EFE

pbc/mar