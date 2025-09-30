The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Erdogan aplaude el «liderazgo» de Trump y sus «esfuerzos para conseguir un alto el fuego»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Estambul, 30 sep (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha aplaudido en un mensaje, difundido hacia la medianoche pasada, el «liderazgo» de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y sus «esfuerzos para conseguir un alto el fuego», sin referencia concreta a su plan para Gaza presentado el lunes.

«Aplaudo los esfuerzos del presidente, Donald Trump, y su liderazgo, para frenar el derramamiento de sangre en Gaza y conseguir un alto el fuego», escribió Erdogan en la red X.

«Turquía continuará contribuyendo a este proceso con el objetivo de establecer una paz justa y duradera, aceptable para todos los bandos», concluye el mensaje, que no menciona en concreto el plan anunciado ayer.

El acuerdo, presentado por los signatarios en una rueda de prensa el lunes en la Casablanca, fue elaborado por Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y aboga por la entrega inmediata de los rehenes por parte de Hamás.

El propio Trump se erigió como el responsable de un futuro cuerpo de supervisión en la Franja y según lo filtrado a la prensa, se prevé una retirada gradual del Ejército israelí y su reemplazo por una fuerza multinacional, aunque algunos ministros israelíes se oponen al repliegue militar .

No obstante, Netanyahu afirmó en la misma rueda de prensa que Israel mantendría la «responsabilidad de seguridad» en la Franja.EFE

iut/ll/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR