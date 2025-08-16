Erdogan aplaude la cumbre de Alaska y pide participación de Zelenski en el proceso de paz
Estambul, 16 ago (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha aplaudido este sábado la cumbre entre los líderes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, celebrada anoche, expresando el deseo de una futura participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un eventual proceso de paz.
Con el encuentro de Trump y Putin en Alaska, «la búsqueda de un fin de la guerra Rusia-Ucrania ha ganado un nuevo impulso», escribió Erdogan en la red X.
«Saludamos la cumbre de Alaska y deseamos que, con la participación del presidente Zelinski, este nuevo proceso coloque los fundamentos de una paz duradera», expresó el mandatario turco.
Recordó que Turquía «está dispuesta a todo tipo de participación para establecer la paz».
Desde mayo, Turquía ha hecho de anfitrión para tres reuniones entre delegaciones rusas y ucranianas, celebradas en Estambul, pero en las que solo se avanzó en cuestiones humanitarias y canjes de prisioneros, sin acercarse posturas respecto a un alto el fuego.
Turquía sostiene que todo acuerdo de paz debe respetar la «soberanía e integridad territorial de Ucrania», país al que respalda diplomáticamente y al que vende armamento, si bien se trata de transacciones comerciales privadas.
Al mismo tiempo, Erdogan mantiene buenas relaciones con Putin y rechaza aplicar a Rusia las sanciones comerciales impuestas por la Unión Europea. EFE
